Dosso in gara sui 60 metri di Torun nell'impianto dei prossimi mondiali al coperto

Il getto del peso maschile promette un'altra grande sfida dopo quella di Lievin di giovedì scorso, tra Leonardo Fabbri vincitore nel meeting francese con 21.82, e gli statunitensi piazzatisi secondo e terzo nella circostanza, Joe Kovacs e Roger Steen, quest'ultimo leader mondiale indoor stagionale con 22.07, pur se il pesista italiano ha lanciato all'aperto in Sudafrica in una manifestazione non ufficiale a 22.50, e anche questa gara rappresenterà un banco di prova per testare le aspirazioni di podio iridato di un altro azzurro, già bronzo nei mondiali di Glasgow nel 2024.