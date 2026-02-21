Fonseca rompe il silenzio sul Milan: "Meritavo più tempo"

Paulo Fonseca torna a riflettere sulla sua esperienza al Milan in un'intervista a The Athletic, ammettendo un certo rammarico per come si è conclusa l'avventura rossonera. Il tecnico ha sottolineato la difficoltà di incidere in un ambiente poco paziente: "Meritavo più tempo e mi dispiace non averlo avuto", ha dichiarato, spiegando quanto sia complesso rivoluzionare l'identità tattica di una squadra "abituata a giocare nello stesso modo da tanti anni". Nonostante alcuni momenti brillanti — "abbiamo giocato gare stupende" — a mancare è stata la costanza, ostacolata anche dalla mentalità del calcio italiano: "In Italia è complicato portare avanti certi cambiamenti, serviva più continuità".