Fonseca rompe il silenzio sul Milan: "Meritavo più tempo"

21 Feb 2026 - 12:26

Paulo Fonseca torna a riflettere sulla sua esperienza al Milan in un'intervista a The Athletic, ammettendo un certo rammarico per come si è conclusa l'avventura rossonera. Il tecnico ha sottolineato la difficoltà di incidere in un ambiente poco paziente: "Meritavo più tempo e mi dispiace non averlo avuto", ha dichiarato, spiegando quanto sia complesso rivoluzionare l'identità tattica di una squadra "abituata a giocare nello stesso modo da tanti anni". Nonostante alcuni momenti brillanti — "abbiamo giocato gare stupende" — a mancare è stata la costanza, ostacolata anche dalla mentalità del calcio italiano: "In Italia è complicato portare avanti certi cambiamenti, serviva più continuità".

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

DICH ALLEGRI IN MIX POST MIL-COMO 18/2 DICH

Allegri: "L'Inter? Sta viaggiando a una media impressionante"

14:51
Fabregas chiude il caso Saelemaekers: "Ho chiesto scusa, accetterei anche prova Tv"
14:29
Gasperini: "Caso Kalulu-Bastoni? Simulazioni sono un problema"
13:29
Abodi: "Su Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"
13:16
Mls al via, Inter Miami e Messi pronti a difendere titolo
12:52
"Balene, ciccione, siete delle me**e": nuovo caso di violenze nella ritmica