Test MotoGP Buriram 2026: Alex e Marc Marquez davanti a tutti, Ducati domina il day 1

In fondo alla griglia la situazione si fa tesa. Se Bastianini è "in alto mare" ma concentrato sulla simulazione gara, la Yamaha affonda: nessun pilota di Iwata è sceso sotto il secondo di distacco. Emblematico il gesto di Fabio Quartararo (18°), che le telecamere avrebbero pizzicato fare il dito medio alla sua M1, segno che i problemi tecnici non sono ancora risolti nonostante i guasti al motore siano stati identificati.