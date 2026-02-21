test motogp

Test MotoGP Buriram 2026: Alex e Marc Marquez davanti a tutti, Ducati domina il day 1

Alex Marquez guida il trio Ducati nel primo giorno di test a Buriram. Marc Marquez 2° dopo due cadute. Bagnaia chiude la top 10, crisi nera per la Yamaha di Quartararo

21 Feb 2026 - 12:36
Il primo giorno di test MotoGP 2026 a Buriram si chiude nel segno del dominio Ducati e dei Marquez. In Thailandia, Alex Marquez (team Gresini) ha staccato il miglior tempo in 1'29"262, precedendo il fratello Marc (+0.129) con la Rossa ufficiale, protagonista di due cadute mattutine, e un solido Franco Morbidelli (VR46). La classifica cortissima vede 11 piloti in meno di mezzo secondo, a conferma di un equilibrio estremo.

Mentre le moto di Borgo Panigale monopolizzano il podio, Marco Bezzecchi si conferma il primo degli inseguitori portando l'Aprilia al 4° posto. Sorprende la Honda di Johann Zarco (5°), in netta ripresa dopo Sepang, mentre Maverick Vinales tiene alta la bandiera KTM con l'ottavo tempo. Giornata a due facce per Pecco Bagnaia: dopo aver dominato il mattino, non si è migliorato nel pomeriggio, chiudendo 10° dietro a Di Giannantonio.

In fondo alla griglia la situazione si fa tesa. Se Bastianini è "in alto mare" ma concentrato sulla simulazione gara, la Yamaha affonda: nessun pilota di Iwata è sceso sotto il secondo di distacco. Emblematico il gesto di Fabio Quartararo (18°), che le telecamere avrebbero pizzicato fare il dito medio alla sua M1, segno che i problemi tecnici non sono ancora risolti nonostante i guasti al motore siano stati identificati.

