Australia-Turchia 2-0: Irankunda e Metcalfe mandano ko la squadra del ct Montella

LA PARTITA

Comincia male il Mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede, mentre il ct italiano - che ha schierato Yildiz solo nella ripresa - deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. A Vancouver, alla lettura delle formazioni, oltre a quella dello juventino, ha fatto rumore anche l'esclusione dall'undici titolare decisa dal tecnico Popovic del portiere Ryan, capitano e leader dei Socceroos: ha avuto ragione lui sia per l'ottima prestazione dell'estremo difensore Beach sia per la strategia tattica.