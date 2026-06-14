Polzonetti seconda nella finale dei 100 H dei campionati universitari statunitensi

Celeste Polzonetti ha conquistato una brillante medaglia d'argento nella finale NCAA dei 100 ostacoli donne, al termine di una gara chiusa con il tempo di 12"79, a 5 centesimi dal suo personale realizzato nella semifinale che le ha regalato la seconda prestazione italiana di sempre, ma frenata negli ultimi metri da un'avversaria che, sbilanciata da una barriera, ha invaso la sua corsia, e per questo è stata poi squalificata facendo si che l'azzurra terza al traguardo, risultasse poi ufficialmente seconda.