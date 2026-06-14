Polzonetti seconda nella finale dei 100 H dei campionati universitari statunitensi
La ventenne ostacolista brianzola si conferma con un prestigioso piazzamento pur condizionata dall'invasione di corsia di un'avversaria poi squalificatadi Ferdinando Savarese
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Celeste Polzonetti ha conquistato una brillante medaglia d'argento nella finale NCAA dei 100 ostacoli donne, al termine di una gara chiusa con il tempo di 12"79, a 5 centesimi dal suo personale realizzato nella semifinale che le ha regalato la seconda prestazione italiana di sempre, ma frenata negli ultimi metri da un'avversaria che, sbilanciata da una barriera, ha invaso la sua corsia, e per questo è stata poi squalificata facendo si che l'azzurra terza al traguardo, risultasse poi ufficialmente seconda.
Per la 20enne ostacolista di Desio in provincia di Monza e Brianza, che vive, studia e si allena da due anni a Los Angeles, il sigillo di una prima parte di stagione all'aperto veramente notevole, iniziata ai primi di maggio quando per la prima volta è scesa sotto la soglia dell'eccellenza nella specialità rappresentata dai 13 secondi, portando il proprio limite da 13"08 del 2025 a 12"98, per poi migliorarsi ancora varie volte sino al 12"74 della semifinale NCAA, a soli 5 centesimi del record italiano di Giada Carmassi, crono che forse avrebbe anche potuto avvicinare ulteriormente in finale senza il contrattempo.
Il titolo è andato alla statunitense Aaliyah McCormick netta vincitrice con 12"47, ma a ulteriore merito dell'azzurra va evidenziata la grinta con cui si è buttata sul traguardo, nonostante l'imprevisto, riuscendo a precedere di pochi millesimi la giamaicana Janela Spencer terza, mentre l'altra USA Emmi Scales, seconda al traguardo con 12"69 ma invadendo la corsia dell'italiana è stata estromessa dalla classifica.
Per Polzonetti con questo prestigioso risultato si è chiusa adesso la stagione delle gare universitarie e, con il prossimo ritorno in Italia, inizierà ora quella delle competizioni assolute, con l'obiettivo degli Europei di Birmingham ad agosto per cui si è ampiamente qualificata grazie agli ottimi riscontri cronometrici ottenuti.
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Tra gli altri risultati dell'ultima giornata dei campionati universitari disputati sulla mitica pista di Hayward Field a Eugene in Oregon, ha entusiasmato la 20enne velocista delle Isole Vergini, Adaejah Hodge, che prima ha perso la finale dei 100 metri donne chiudendo in 10"93 dietro alla 23enne giamaicana Shenese Walker vittoriosa con 10"88, peraltro dopo aver corso la semifinale due giorni prima in un fantastico 10"63, ma meno di un'ora dopo ha strabiliato vincendo i 200 metri con il crono di 21"68.
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Da rilevare anche gli ottimi riscontri cronometrici nella finale dei 400 donne con due atlete sotto i 49 secondi, a iniziare dalla 21enne giamaicana Dejanea Oakley vincitrice in 48"79 davanti alla coetanea statunitense Madison Whyte, seconda in 48"97.