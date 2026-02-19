L’imprevisto non esiste: Amazfit T-Rex Ultra 2 arriva ufficialmente in Europa
Progettato per fare fronte ad ogni evenienza sui sentieri di montagna e in condizioni meteorologiche avverse, durata della batteria fino a trenta giorni.di Redazione
Amazfit, marchio globale di dispositivi indossabili per lo sport, lancia sul mercato europeo il suo ultimo smartwatch, Amazfit T-Rex Ultra 2. Creato per gli amanti delle avventure estreme e gli escursionisti di lunga percorrenza, dove la resistenza e l'autosufficienza diventano essenziali per la sopravvivenza.
Lunga durata della batteria e resistenza in condizioni estreme
Con una singola ricarica, Amazfit T-Rex Ultra 2 può funzionare fino a trenta giorni, offrendo prestazioni impressionanti anche negli scenari di utilizzo più impegnativi. Con navigazione abilitata, display sempre attivo, massima precisione GPS e temperature sotto lo zero, T-Rex Ultra 2 può funzionare fino a ventotto ore quando viene attivata una delle oltre 170 modalità sportive, tra le quali Arrampicata, Escursionismo o Rucking.
Questa maggiore durata della batteria è resa possibile da una batteria da 870 mAh. Sebbene la sua capacità sia superiore del 74% rispetto al modello di prima generazione, il peso dell'orologio rimane pressoché invariato. T-Rex Ultra 2 con cinturino pesa 89,2 g, rispetto agli 89 g del T-Rex Ultra. Il peso ridotto è stato ottenuto utilizzando materiali diversi: il fondo della cassa, la lunetta e i quattro pulsanti sono realizzati in titanio di grado 5, che non solo è più resistente, ma anche più leggero dell'acciaio inossidabile. Lo smartwatch rimane perfettamente funzionante a temperature fino a -30 °C.
Mappe globali preinstallate
Il comfort e la sicurezza dell'utente sono ulteriormente migliorati grazie a un display altamente leggibile e alle mappe di navigazione offline. L'ampio display AMOLED da 1,5 pollici è protetto da un vetro zaffiro resistente ai graffi, con una luminosità massima che raggiunge i 3000 nit. In ambienti montuosi, dove l'esposizione alla luce può essere estremamente intensa, anche le informazioni più dettagliate rimangono rapide e facili da leggere.
T-Rex Ultra 2 offre anche mappe topografiche gratuite e molto dettagliate, che consentono agli utenti di distinguere -tra l’altro - tra sentieri sterrati e strade asfaltate. Le mappe sono preinstallate nella memoria dell'orologio: nell'app Zepp, gli utenti devono semplicemente selezionare la regione che desiderano visualizzare sullo schermo. Inoltre, gli appassionati di montagna possono scaricare gratuitamente mappe topografiche e mappe delle piste da sci.
Navigazione precisa e assistenza in caso di emergenza
Grazie alla geolocalizzazione supportata da sei sistemi satellitari (tra cui GPS e Galileo), il T-Rex Ultra 2 offre un posizionamento rapido e preciso insieme alla navigazione turn-by-turn. Le mappe a colori facilitano la pianificazione dei percorsi, la ricerca dei POI e gli spostamenti in terreni difficili, senza bisogno di uno smartphone o di un accesso alla rete, spesso inaffidabile sui sentieri di montagna.
T-Rex Ultra 2 è inoltre dotato di una torcia integrata a doppia modalità con luminosità regolabile. Offre un fascio di luce bianca da 200 lux, una luce verde a bassa interferenza che consente una chiara visibilità dello schermo quando si utilizzano occhiali per la visione notturna e una modalità SOS per le situazioni di emergenza. Quando la modalità Boost è attivata, la torcia produce un potente flash da 300 lux, ideale per le spedizioni notturne e le esigenze improvvise.
Analisi avanzata dell'allenamento e del recupero
L'ultimo smartwatch Amazfit monitora decine di parametri relativi all'allenamento, al post-allenamento e al recupero. I livelli di affaticamento vengono presentati da diverse prospettive: giornaliera, settimanale, mensile e plurimensile. Sia gli appassionati di spedizioni su lunghe distanze che gli appassionati di altre discipline (il T-Rex Ultra 2 supporta oltre 170 sport) possono personalizzare la visualizzazione dei dati di allenamento ed espandere le funzionalità dell'orologio attraverso l'integrazione con accessori come il cinturino Helio Strap o l'anello Helio Ring.
L'app Zepp offre accesso a oltre quattrocento applicazioni, tra le quali GRun per Amazfit (che fornisce più di cinquanta parametri di allenamento, tra cui ETA, ovvero il tempo stimato per completare una determinata distanza, aggiornato continuamente), Biometric Anomaly Detector (avvisa gli utenti di potenziali sovraccarichi fisici come il rischio di sovrallenamento o i primi segni di infezione), Battery Assistant (stima la durata residua della batteria durante una modalità sportiva selezionata) e Mountaineering Oximetry (visualizza, tra le altre cose, l'altitudine, il ritmo di salita e i livelli di ossigeno nel sangue).
Il T-Rex Ultra 2 è dotato di 64 GB di memoria interna, il doppio della capacità di archiviazione del T-Rex 3 Pro.
Disponibilità e Prezzo
L'Amazfit T-Rex Ultra 2, che nella versione europea supporta anche i pagamenti NFC, è disponibile da giovedì 19 febbraio 2026 sui siti web europei di Amazfit e presso partner Amazfit selezionati. Il prezzo al dettaglio suggerito è di 549,90 euro.
