L’imprevisto non esiste: Amazfit T-Rex Ultra 2 arriva ufficialmente in Europa

Questa maggiore durata della batteria è resa possibile da una batteria da 870 mAh. Sebbene la sua capacità sia superiore del 74% rispetto al modello di prima generazione, il peso dell'orologio rimane pressoché invariato. T-Rex Ultra 2 con cinturino pesa 89,2 g, rispetto agli 89 g del T-Rex Ultra. Il peso ridotto è stato ottenuto utilizzando materiali diversi: il fondo della cassa, la lunetta e i quattro pulsanti sono realizzati in titanio di grado 5, che non solo è più resistente, ma anche più leggero dell'acciaio inossidabile. Lo smartwatch rimane perfettamente funzionante a temperature fino a -30 °C.