L'infortunio

Milan, si ferma Pavlovic: osso non fratturato per miracolo, ma niente Parma

L'esito degli esami del difensore dopo lo step on foot ricevuto contro il Como 

19 Feb 2026 - 12:49
videovideo

Non arrivano buone notizie per il Milan. Archiviato il pareggio di ieri sera contro il Como, che lascia i rossoneri a -7 dall'Inter, il Diavolo deve fare i conti anche con le condizioni di Strahinja Pavlovic

Il difensore è stato sostituito nel corso dell'intervallo dopo aver ricevuto uno step on foot nel primo tempo della sfida con i lariani. Il serbo ha poi lasciato San Siro con un gambaletto al piede sinistro per precauzione. 

Gli esami a cui si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli e imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale.

In altre parole, Pavlovic ha subito un colpo molto forte che è arrivato a interessare anche l’osso, che ha sanguinato ma non si è miracolosamente fratturato. Il serbo sarà dunque indisponibile per la sfida contro il Parma in programma domenica alle 18:00 al Meazza. 

