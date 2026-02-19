Milan, si ferma Pavlovic: osso non fratturato per miracolo, ma niente Parma

Milan, la quarta maglia è un omaggio agli anni '90: ecco le due versioni
L'esito degli esami del difensore dopo lo step on foot ricevuto contro il Como
Non arrivano buone notizie per il Milan. Archiviato il pareggio di ieri sera contro il Como, che lascia i rossoneri a -7 dall'Inter, il Diavolo deve fare i conti anche con le condizioni di Strahinja Pavlovic.
Il difensore è stato sostituito nel corso dell'intervallo dopo aver ricevuto uno step on foot nel primo tempo della sfida con i lariani. Il serbo ha poi lasciato San Siro con un gambaletto al piede sinistro per precauzione.
Gli esami a cui si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli e imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale.
In altre parole, Pavlovic ha subito un colpo molto forte che è arrivato a interessare anche l’osso, che ha sanguinato ma non si è miracolosamente fratturato. Il serbo sarà dunque indisponibile per la sfida contro il Parma in programma domenica alle 18:00 al Meazza.
