Roma, la situazione di Dybala in vista della Cremonese: le condizioni fisiche

Paulo Dybala lavora ancora a parte in preparazione della sfida con la Cremonese. Per il top player della Roma rima il dolore al ginocchio che lo tiene fermo dalla gara con l'Udinese e che lo ha costretto a saltare le partite contro Cagliari e Napoli. A fortissimo rischio anche per domenica contro la Cremonese, il calciatore sta facendo il possibile per recuperare il prima possibile: il suo obiettivo è la gara con la Juventus. Per questo, nel suo programma personalizzato, il calciatore ha intrapreso un percorso che prevede anche le infiltrazioni.