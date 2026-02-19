La MotoGP abbandona Phillip Island e "sposa" Adelaide nel 2027

Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di MotoGP, ha dichiarato: "Portare MotoGP ad Adelaide rappresenta una tappa importante nell'evoluzione del nostro campionato. Questa città ha una reputazione di livello mondiale per ospitare grandi eventi sportivi, e l'opportunità di progettare un circuito appositamente costruito nelle strade della città è qualcosa di davvero unico nel nostro sport. Fin dall'inizio, insieme alla FIM, ci siamo assicurati che la sicurezza rimanesse incompromessa - ogni elemento del circuito cittadino di Adelaide è stato progettato per soddisfare i più alti standard della MotoGP moderna, garantendo ai piloti di gareggiare a piena intensità con completa fiducia. L'impegno di Adelaide per i grandi eventi la rende la casa perfetta per il prossimo capitolo del MotoGP in Australia. Siamo incredibilmente entusiasti di mostrare qui un nuovo stile di gara e di creare una vera celebrazione del nostro sport che avvicini ancora di più i tifosi all'azione. Questa partnership rappresenta un'ambizione audace sia da parte della MotoGP che dell'Australia - e non potremmo essere più orgogliosi di iniziare questo percorso insieme."



Il Premier del South Australia, Peter Malinauskas, ha aggiunto: "Questo è un grande colpo per il South Australia e un'ulteriore prova che il nostro stato ha un vero slancio." Ora stiamo competendo con il resto della nazione per i migliori eventi al mondo - e stiamo vincendo. Ospitare la prima gara MotoGP al mondo su un circuito cittadino offrirà ad Adelaide un'offerta davvero unica che sicuramente attirerà visitatori da tutto il Paese e dall'estero. Questo è molto più di un evento motoristico di livello mondiale: si tratta di generare attività economica per il nostro stato, sostenere i posti di lavoro e portare il South Australia sulla scena globale. Sosteniamo eventi importanti che offrono un forte ritorno economico, e MotoGP fa proprio questo. Il MotoGP sta crescendo a livello globale a un ritmo record - e Adelaide sarà ora una parte chiave di questa storia di crescita."