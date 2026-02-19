La MotoGP abbandona Phillip Island e "sposa" Adelaide nel 2027
Prima volta su un circuito cittadino per la premier class del Motondiaeledi Stefano Gatti
MotoGP Sports Entertainment Group, il Governo del South Australia e la Città di Adelaide hanno annunciato oggi che il Gran Premio d'Australia si terrà su un circuito del centro città di Adelaide a partire dal 2027. L'accordo di sei anni inizierà la prossima stagione e prevedrà che la MotoGP gareggerà sul circuito cittadino di Adelaide fino al 2032 incluso. Questo evento storico sarà il primo Gran Premio MotoGP a disputarsi in una sede in centro città, con gli standard di sicurezza incondizionati richiesti nell'era moderna dello sport. Il tracciato del circuito è stato presentato ad Adelaide giovedì 19 febbraio davanti ai media nazionali dal Chief Sporting Officer MotoGP Carlos Ezpeleta e dal Premier del South Australia Peter Malinauskas.
È stato confermato che il primo GP d'Australia ad Adelaide si terrà nel mese di novembre del 2027. Il circuito sarà lungo circa 4195 metri ed avrà diciotto curve che si snodano attraverso le strade cittadine, permettendo ai piloti di raggiungere velocità superiori a 340 chilometri orari. Il design del tracciato segue con poche modifiche di layout il modello del famoso Adelaide Street Circuit che ospitò il Gran Premio d'Australia di Formula 1 tra il 1985 e il 1995, con significative modifiche necessarie per garantire la sicurezza dei piloti, che rimane la priorità assoluta. La disposizione della città, la cultura e la passione per i grandi eventi rendono Adelaide la casa perfetta per un Gran Premio urbano premium in stile festival - offrendo un'opportunità unica per elevare l'esperienza dei tifosi a un nuovo livello.
Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di MotoGP, ha dichiarato: "Portare MotoGP ad Adelaide rappresenta una tappa importante nell'evoluzione del nostro campionato. Questa città ha una reputazione di livello mondiale per ospitare grandi eventi sportivi, e l'opportunità di progettare un circuito appositamente costruito nelle strade della città è qualcosa di davvero unico nel nostro sport. Fin dall'inizio, insieme alla FIM, ci siamo assicurati che la sicurezza rimanesse incompromessa - ogni elemento del circuito cittadino di Adelaide è stato progettato per soddisfare i più alti standard della MotoGP moderna, garantendo ai piloti di gareggiare a piena intensità con completa fiducia. L'impegno di Adelaide per i grandi eventi la rende la casa perfetta per il prossimo capitolo del MotoGP in Australia. Siamo incredibilmente entusiasti di mostrare qui un nuovo stile di gara e di creare una vera celebrazione del nostro sport che avvicini ancora di più i tifosi all'azione. Questa partnership rappresenta un'ambizione audace sia da parte della MotoGP che dell'Australia - e non potremmo essere più orgogliosi di iniziare questo percorso insieme."
Il Premier del South Australia, Peter Malinauskas, ha aggiunto: "Questo è un grande colpo per il South Australia e un'ulteriore prova che il nostro stato ha un vero slancio." Ora stiamo competendo con il resto della nazione per i migliori eventi al mondo - e stiamo vincendo. Ospitare la prima gara MotoGP al mondo su un circuito cittadino offrirà ad Adelaide un'offerta davvero unica che sicuramente attirerà visitatori da tutto il Paese e dall'estero. Questo è molto più di un evento motoristico di livello mondiale: si tratta di generare attività economica per il nostro stato, sostenere i posti di lavoro e portare il South Australia sulla scena globale. Sosteniamo eventi importanti che offrono un forte ritorno economico, e MotoGP fa proprio questo. Il MotoGP sta crescendo a livello globale a un ritmo record - e Adelaide sarà ora una parte chiave di questa storia di crescita."