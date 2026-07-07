Milan, Lotito respinge la prima offerta per Gila: la chiave può essere il baby Calvani

Il classe 2000 va in scadenza nel 2027 ma ha già le idee chiare: Gila vuole lasciare la Lazio e ha un accordo con il Milan da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per cinque anni. Inoltre, il centrale gode anche della stima di Amorim, con cui ha già avuto un colloquio telefonico. Insomma, ora bisogna solo trovare l'accordo con i biancocelesti e, dopo la prima offerta respinta, i rossoneri proveranno ad affondare il colpo decisivo con una seconda proposta più vicina alle richieste di Lotito.