Retroscena Conte dopo Napoli-Inter: l’equivoco che ha acceso la polemica con Marotta e Chivu

All’interno del club interista le dichiarazioni di Conte sono state considerate “gravi”, sia nella forma che nel contenuto, almeno secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport. Il tecnico napoletano, infatti, ha tirato in ballo Cristian Chivu, che tra l'altro successivamente si è distinto per il suo fair play, e ha criticato direttamente Beppe Marotta: "Una grande squadra debba chiedersi quali sono le vere ragioni di una sconfitta e non appellarsi agli errori altrui, se no si creano alibi all'ambiente e ai giocatori".