Napoli, in Europa i conti non tornano: ora con Copenaghen e Chelsea servono almeno 4 punti

La differenza di rendimento tra Serie A e Champions è sotto gli occhi di tutti, ma non c'è dubbio che nella sconfitta del da Luz abbia pesato come un macigno la stanchezza sia fisica che mentale di diversi giocatori che da settimane, per via della mancanza di alternative, stanno tirando la carretta senza mai rifiatare. Più per necessità che per scelta, Conte ha schierato lo stesso 11 sceso in campo (e vittorioso) contro la Juve, ma il risultato è stato completamente diverso. Anche i ritmi più elevati che si giocano in Europa hanno complicato la gara del Napoli, che per mezzora è stato a guardare il Benfica fare il bello e il cattivo tempo. Se poi Neres per una sera non incanta e McTominay gioca una delle sue peggiori gare in maglia azzurra, è più facile fare brutta figura che bella. Nella serata di Lisbona non si salva quasi nessuno, tutta la squadra ha arrancato senza trovare soluzioni e giocate, soffrendo oltremodo la velocità dei portoghesi per i quali era una sorta di ultima spiaggia. Come quella che attende il Napoli alla ripresa a gennaio...