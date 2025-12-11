Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
benfica-napoli

Benfica-Napoli, Mourinho show in zona mista: "La maglia di McTominay? Era il minimo, per lui ho panchinato Pogba!"

Siparietto di Mou dopo Benfica-Napoli: mostra la maglia regalata da McTominay e scherza

di Stefano Fiore
11 Dic 2025 - 08:52

La vittoria del suo Benfica sul Napoli in Champions League non ha tolto a José Mourinho la voglia di scherzare, regalando uno dei suoi classici siparietti in zona mista. Protagonista assoluto, oltre al risultato, è stato il rapporto speciale con Scott McTominay, il centrocampista scozzese che proprio lo Special One lanciò ai tempi del Manchester United.

"Cos'hai nella busta?": la risposta è virale

 Intercettato dai giornalisti con una busta in mano, Mourinho ha svelato il contenuto con la sua solita ironia tagliente, ricordando le scelte coraggiose fatte all'Old Trafford: Giornalista: "Ho notato che ha una busta. È un regalo per noi?"; Mourinho: "La busta è mia". Giornalista: "Cos'è?"; Mourinho: "È la maglia di McTominay. L'ho fatto esordire, ho messo in panchina Pogba per lui... Il minimo che potesse fare era darmi la sua maglia!"

L'abbraccio e l'elogio: "Era triste, è un vincente"

 Dietro l'ironia c'è però un affetto profondo. Mourinho ha poi analizzato l'umore dello scozzese dopo il triplice fischio, esaltandone la mentalità: "McTominay era triste perché ha perso. Questo è Scott, questa è la natura dei giocatori vincenti. Ha chiacchierato con me cinque minuti ma era giù di morale".  Il portoghese ha però rassicurato tutti sull'ambientamento del giocatore in Italia: "È felicissimo a Napoli, vive un momento molto bello. Ha vinto il premio di miglior straniero ed è fantastico. Abbiamo un legame forte: quando avrà 70 anni si ricorderà ancora di me".

Benfica-Napoli, le immagini del match

1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

mourinho
mctominay
maglia
pogba

Ultimi video

01:32
Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

01:01
CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

02:49
DICH BUONGIORNO POST 10/12 DICH

Buongiorno: "Ci è mancata energia, loro più bravi a concretizzare"

01:02
EVENTO MILAN FURLANI 10/12 DICH

Furlani: "Tra qualche anno ci sarà un altro stadio, noi qui abbiamo fatto la storia"

00:31
EVENTO MILAN VINCENZO VERGINE 10/12 DICH

Vergine: "Percorso difficile, fatto di sacrifici"

00:52
EVENTO MILAN ALLEGRI 10/12 DICH

Allegri: "Il calcio è passione e divertimento, importante avere dei sogni"

01:13
DICH GONZALES 10/12 DICH

Gonzalez: "Partita difficile, loro molto in forma. Si è visto contro il Real"

01:45
DICH ITALIANO PRE CELTA 10/2 DICH

Italiano: "Superare il primo turno è il nostro sogno, serve grande partita"

02:02
DICH HERMOSO 10/12 DICH

Hermoso: "Sono arrivato qui in un momento complicato, ma ringrazio il mister"

02:13
DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

Vanoli: "Devo trovare il click nella testa giocatori"

01:19
Verso Fiorentina-Dinamo

Verso Fiorentina-Dinamo

01:32
Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

I più visti di Champions League

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

Dal gol annullato al Liverpool al rigore reclamato dall'Inter e a quello dato ai Reds: la moviola

Il rigore per il Liverpool e l'imbarazzo in Inghilterra: "Grave senso di ingiustizia contro l'Inter"

MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:00
Inter-Liverpool, beffa confermata dall'UEFA: "Il VAR non doveva intervenire"
08:16
Commisso scuote la Fiorentina: "Tutti responsabili, la B non è un'opzione"
08:05
Serie A, a Yildiz premio Rising Star Of The Month di novembre
23:57
Juventus, Yildiz: "Fatta una buona partita, contento per l'assist"
23:47
Benfica, Mourinho: "Qualcuno dirà che non era il solito Napoli, ma non sono d'accordo"