Benfica-Napoli, Mourinho show in zona mista: "La maglia di McTominay? Era il minimo, per lui ho panchinato Pogba!"

Siparietto di Mou dopo Benfica-Napoli: mostra la maglia regalata da McTominay e scherzadi Stefano Fiore
La vittoria del suo Benfica sul Napoli in Champions League non ha tolto a José Mourinho la voglia di scherzare, regalando uno dei suoi classici siparietti in zona mista. Protagonista assoluto, oltre al risultato, è stato il rapporto speciale con Scott McTominay, il centrocampista scozzese che proprio lo Special One lanciò ai tempi del Manchester United.
Intercettato dai giornalisti con una busta in mano, Mourinho ha svelato il contenuto con la sua solita ironia tagliente, ricordando le scelte coraggiose fatte all'Old Trafford: Giornalista: "Ho notato che ha una busta. È un regalo per noi?"; Mourinho: "La busta è mia". Giornalista: "Cos'è?"; Mourinho: "È la maglia di McTominay. L'ho fatto esordire, ho messo in panchina Pogba per lui... Il minimo che potesse fare era darmi la sua maglia!"
Dietro l'ironia c'è però un affetto profondo. Mourinho ha poi analizzato l'umore dello scozzese dopo il triplice fischio, esaltandone la mentalità: "McTominay era triste perché ha perso. Questo è Scott, questa è la natura dei giocatori vincenti. Ha chiacchierato con me cinque minuti ma era giù di morale". Il portoghese ha però rassicurato tutti sull'ambientamento del giocatore in Italia: "È felicissimo a Napoli, vive un momento molto bello. Ha vinto il premio di miglior straniero ed è fantastico. Abbiamo un legame forte: quando avrà 70 anni si ricorderà ancora di me".
