Benfica-Napoli, Mourinho show in zona mista: "La maglia di McTominay? Era il minimo, per lui ho panchinato Pogba!"

Dietro l'ironia c'è però un affetto profondo. Mourinho ha poi analizzato l'umore dello scozzese dopo il triplice fischio, esaltandone la mentalità: "McTominay era triste perché ha perso. Questo è Scott, questa è la natura dei giocatori vincenti. Ha chiacchierato con me cinque minuti ma era giù di morale". Il portoghese ha però rassicurato tutti sull'ambientamento del giocatore in Italia: "È felicissimo a Napoli, vive un momento molto bello. Ha vinto il premio di miglior straniero ed è fantastico. Abbiamo un legame forte: quando avrà 70 anni si ricorderà ancora di me".