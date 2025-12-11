Il Como a Roma senza Morata infortunato e Perrone squalificato

Cesc Fabregas cerca di rilanciare il suo Como dopo la batosta rimediata a San Siro contro l'Inter ma affrontando un'altra big: la Roma. Qualcosa il tecnico lariano dovrà cambiare in attacco visto che Morata è infortunato e tornerà nel 2026. Perrone squalificato non sarà della partita, al suo posto probabilmente verrà scelto Caqueret. Potrebbe rientrare anche Sergi Roberto dopo l'infortunio. Una sfida comunque non semplice per il Como che dovrà affrontare un'altra delle squadre meglio equipaggiate del campionato.