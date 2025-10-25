Serie A: Napoli-Inter 3-1, gli azzurri calano il tris e tornano in vetta

E che non sia serata per Chivu e i suoi ragazzi lo si capisce a inizio ripresa, quando un lungo lancio di Spinazzola mette McTominay davanti a Sommer, diagonale imprendibile e raddoppio Napoli che realizza due gol con soli due tiri in porta. Lautaro prova a caricarsi sulle spalle i compagni e al 56' un suo colpo di testa è intercettato col braccio da Buongiorno: il disastroso Mariani non lo vede, ma viene richiamato dal Var e assegna il penalty che Calhanoglu non sbaglia spiazzando Milinkovic-Savic. Gara riaperta, gli animi si accendono e volano parole grosse tra Conte e Lautaro Martinez, ma un altro buco difensivo di Acerbi e compagni spiana la strada ad Anguissa che cala il tris al 67'. E' il gol che chiude la sfida, perché l'Inter non ne ha più e nemmeno i cambi riescono a cambiare l'inerzia. Vince il Napoli che torna in vetta, ma la direzione di gara di Mariani lascia davvero perplessi e se ne parlerà per diverso tempo.