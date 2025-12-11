Logo SportMediaset

Calcio

Pisa e Verona, tornano libere le trasferte dei tifosi

11 Dic 2025 - 17:15

Un nuovo decreto del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, depositato ieri, rende nuovamente libere le trasferte dei tifosi di Pisa e Verona, sospese per tre mesi dal 21 ottobre scorso in seguito agli scontri avvenuti a Pisa tra le due tifoserie. Già da questo turno di campionato, dunque, le trasferte saranno autorizzate, anche se il Pisa è impegnato domani nell'anticipo di Lecce e molto probabilmente non avrà tifosi al seguito. Più probabile, invece, che gli ultras dell'Hellas Verona riescano ad acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio Franchi di Firenze dove domenica prossima alle 15 è in programma lo scontro diretto nella corsa per la salvezza tra la Fiorentina e gli scaligeri. Il decreto ministeriale dispone che i prefetti "di Firenze, Milano, Napoli, Cremona, Lecce e Udine, la cui provincia è interessata dalle rimanenti gare in trasferta dell'Hellas Verona e del Pisa nell'arco temporale fino al 21 gennaio 2026", data in cui sarebbero scaduti i termini del precedente provvedimento, "provvedono all'attuazione de presente decreto". La decisione di Piantedosi, si legge ancora nel testo del nuovo decreto, tiene conto di un'istanza fatta dalla Lega di serie A, su richiesta dei due club, per il riesame del provvedimento di ottobre e delle considerazioni delle due società di calcio che "hanno evidenziato il comportamento tenuto" dalle rispettive tifoserie "denotando un concreto ravvedimento per quanto accaduto" e sentire le questure delle due città che hanno confermato l'assenza di criticità di ordine pubblico in occasione delle partite casalinghe di Pisa e Verona. Pertanto, dopo tre settimane di divieto delle trasferte le due tifoserie potranno tornare liberamente a seguire le proprie squadre anche lontano da casa. 

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:09
Inter, Lautaro è sicuro: "Pio Esposito ci darà grande soddisfazione"
18:31
Cremonese con il dubbio Grassi-Bondo per Torino
18:26
Como, 2025 finito per Morata: lesione di alto grado dell'adduttore
18:20
Fiorentina, Vanoli: "Dzeko capitano? Se lo merita. Ringraziamo Commisso"
18:16
Torino: con la Cremonese l'ultima di Coco e Masina, poi la coppa d'Africa