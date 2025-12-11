Cagliari a Bergamo ancora senza Mina, conferma per Rodriguez

Cagliari ancora senza Mina per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta: per il colombiano si lavora al ritorno in campo il 21 dicembre nella gara casalinga contro il Pisa. Il difensore anche oggi non si è allenato con il gruppo: da gestire, insieme alla contusione, pure il recupero atletico visto che non mette piede in campo dallo scorso 22 novembre. A Pisacane non rimane che confermare l'imbattuta retroguardia di domenica scorsa contro la Roma. Con verosimile schieramento a tre con Luperto al centro, Zappa a destra e la giovane sorpresa Rodriguez a sinistra. Un modulo supportato dagli esterni che possono attaccare e ripiegare: saranno Palestra a destra e Obert a sinistra. In mezzo al campo possibile rilancio di Prati, forse al posto di Adopo. Per il resto non ci dovrebbero essere novità con Deiola e Folorunsho accanto al francese o all'ex Spal. Per la panchina Pisacane recupera Mazzitelli. Anche davanti non ci dovrebbero essere dubbi con la conferma di Borrelli ed Esposito, i bomber della stagione con tre reti a testa. In settimana gestione personalizzata dei carichi di lavoro per Gaetano, Palestra, Pavoletti e Rog da ieri regolarmente in gruppo. Sabato i rossoblù a Bergamo non saranno soli: già venduti circa 800 biglietti nel settore ospiti.