Napoli, Lukaku vicino al rientro: ancora lavoro differenziato per il belga. "Ci vediamo presto"

L'attaccante belga è stato uno dei primi ad arrivare al campo. "Ci vediamo presto", ha detto ai giornalisti presenti a Castelvolturno. Il suo rientro dunque è vicino: l'obiettivo è quello di averlo a disposizione per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan (esclusiva Mediaset), in programma il 18 dicembre. Contro i greci Lukaku aveva rimediato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Dopo la visita in Belgio e un secondo consulto in Italia era arrivata la decisione di non ricorrere all'operazione ma di attuare una terapia di recupero conservativa. Prima della fine dell'allenamento Lukaku si è fermato a parlare da solo con Conte, che lo aspetta da quattro mesi.