Napoli, Lukaku vicino al rientro: ancora lavoro differenziato per il belga. "Ci vediamo presto"

L'attaccante continua ad allenarsi in campo, ma non ancora insieme al gruppodi Antonella Pelosi
Alla vigilia della sfida di Champions League a Lisbona contro il Benfica arriva una notizia importante per il Napoli e per Antonio Conte: Romelu Lukaku è sempre più vicino al ritorno. L'attaccante belga in giornata ha svolto un lavoro differenziato in campo, in continuità con gli ultimi giorni. Si avvicina dunque il ritorno in gruppo dopo l'infortunio muscolare alla coscia sinistra rimediato il 14 agosto in occasione dell'amichevole contro l'Olympiacos.
L'attaccante belga è stato uno dei primi ad arrivare al campo. "Ci vediamo presto", ha detto ai giornalisti presenti a Castelvolturno. Il suo rientro dunque è vicino: l'obiettivo è quello di averlo a disposizione per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan (esclusiva Mediaset), in programma il 18 dicembre. Contro i greci Lukaku aveva rimediato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Dopo la visita in Belgio e un secondo consulto in Italia era arrivata la decisione di non ricorrere all'operazione ma di attuare una terapia di recupero conservativa. Prima della fine dell'allenamento Lukaku si è fermato a parlare da solo con Conte, che lo aspetta da quattro mesi.