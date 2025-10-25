Logo SportMediaset

QUI INTER

Inter, rabbia Marotta: "Episodio determinante, l'arbitro non può farsi condizionare da un assistente"

Il presidente nerazzurro sul rigore concesso agli azzurri: "I giocatori si sono innervositi"

25 Ott 2025 - 21:14
© IPA

"Il rigore dato al Napoli è stato determinante per spostare l'equilibrio, anche se poi il Napoli ha legittimato la vittoria". La voce dell'Inter dopo la sconfitta del Maradona contro gli azzurri dell'ex Antonio Conte è quella del presidente Beppe Marotta: "L'arbitro non aveva fischiato il rigore, che è stato assegnato per l'intervento del segnalinee. Questa dinamica avrebbe meritato l'intervento del Var. Poi fischia perché decide l'assistente. Poi Rocchi dice 'Basta rigorini', l'arbitro non può farsi condizionare da un assistente a 30 metri. Il Napoli avrebbe potuto vincere lo stesso. L'arbitro non aveva fischiato, meglio di lui non ci poteva essere nessuno. Se dopo 5-10" interviene l'assistente e si dà rigore questa dinamica avrebbe richiesto l'intervento del Var che non poteva intervenire ma le immagini avrebbero dato molta chiarezza". 

"Sto facendo una valutazione di quanto avvenuto in campo, tenendo conto delle riflessioni fatte da Rocchi. Dobbiamo cercare chiarezza e capire cosa vuol dire 'rigorino' - ha proseguito Marotta - La vittoria del Napoli è scaturita da questo episodio che ha cambiato la testa dei giocatori. Io sono per la centralità dell'arbitro. Se interviene un assistente in un'ottica ridotta un arbitro non può farsi condizionare così facilmente. Quel rigore ha creato amarezza e arrabbiatura, il condizionamento c'è stato. Il Napoli avrebbe potuto vincere lo stesso, ma mi riferisco alla cronologia della partita e alla decisione presa dall'arbitro". Sulla lite tra Conte e Lautaro: "Sono dimamiche di campo, non so se si siano chiariti o meno. Su quello sorvolerei".

Cesari e il rigore al Napoli: "Anomalo fischiare dopo 5", perché Mariani non ha deciso subito?"

CHIVU: "SPRECATO ENERGIE A LITIGARE CON LA LORO PANCHINA"
"Abbiamo preso due pali, siamo andati sotto nonostante la reazione e nel secondo tempo abbiamo perso un po' di equilibrio subendo il 2-0 ma siamo stati in grado di riaprirla sul rigore. Dopo abbiamo sprecato energie a litigare con la loro panchina e non abbiamo ritrovato più la lucidità per ribaltare la partita". Così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu a Dazn, dopo la sconfitta con il Napoli. "La poca lucidità è stata decisiva? È uno spreco di energie buttate al vento, dovevamo restare lucidi. Sul secondo gol ci siamo trovati impreparati su una palla buttata là da Spinazzola, poi abbiamo reagito in ritardo e il terzo gol è stato la conseguenza della lucidità persa. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo e sono ancora più fiducioso. Ho visto un grande primo tempo, siamo riusciti a essere dominanti, venendo qua a fare la nostra partita. Purtroppo il calcio è quello che è e forse a noi qualcosa è mancato", ha aggiunto. "Le sensazioni che ho avuto dalla panchina? Non so cosa è successo e non mi interessa nemmeno, ma parlerò con loro perché non possiamo buttare al vento quello che di buono abbiamo fatto per litigare con la panchina avversaria. Dobbiamo pensare a quello che siamo e dove vogliamo arrivare".

MCH SARMIENTO-ROSARIO CENTRAL MCH

Di Maria decisivo dal dischetto: il Rosario Central la spunta sul Sarmiento

Conte vs Lautaro altra rissa come nel 2021: "Fenomeno del c..."

Conte vs Lautaro altra rissa come nel 2021: "Fenomeno del c..."

Gasperini: "Campionato tosto, visto Milan-Pisa?"

Gasperini: "Campionato tosto, visto Milan-Pisa?"

DICH GROSSO VIGILIA 25/10 DICH

Grosso: "Roma molto forte, allenatore molto bravo: servirà una grandissima prestazione"

DICH SARRI VIGILIA 25/10 DICH

Sarri: "Pronti a soffrire ma vogliamo anche metterli sotto"

DICH TUDOR VIGILIA 25/10 DICH

Tudor: "Esonero? Nessuna paura, ho la forza che in altri momenti non avrei"

Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

Tudor, futuro in gioco

Tudor, futuro in gioco

Lazio, emergenza continua

Lazio, emergenza continua

Juve, attacco sterile

Juve, attacco sterile

Il momento no della Roma

Il momento no della Roma

Napoli allarme infortuni

Napoli allarme infortuni

Lautaro e il "Maradona"

Lautaro e il "Maradona"

Oggi Napoli-Inter

Oggi Napoli-Inter

Delusione Milan

Delusione Milan

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

Conte contro Chivu: dalla rissa al Tardini a Napoli-Inter

Carica Chivu: "Vogliamo imporci contro i Campioni d'Italia, ambizioni altissime"

Carica Chivu: "Vogliamo imporci contro i Campioni d'Italia, ambizioni altissime"

San Siro

Il Comune approva la vendita di San Siro: costi e dettagli del futuro stadio di Inter e Milan

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

Inter, contro il Napoli sfida scudetto: serve invertire il trend degli scontri diretti

Napoli: De Bruyne si fa male calciando il rigore, risentimento alla coscia destra. Anche Mkhitaryan ko
Italia femminile, martedì amichevole a Parma contro tabù Brasile
A Fifa Unites il debutto internazionale per nazionale donne Afghanistan
La Lega Serie B dispone il rinvio della partita tra Juve Stabia e Bari
Verona, il presidente esecutivo Zanzi: "Dispiace stop ai tifosi in trasferta"