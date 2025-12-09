Mourinho ritrova De Laurentiis, la storia di un amore mai nato e di quella frase: "Non ha i soldi per prendermi"

Bisogna tornare alla stagione 2009-2010, l'anno del Triplete interista. Mourinho, ricorda il Mattino, non gradì un'uscita pubblica di De Laurentiis che, per difendere il suo tecnico Walter Mazzarri, dichiarò: "Mi tengo stretto Mazzarri. Anzi, Mourinho è l'ultimo allenatore che prenderei". La risposta dello Special One non si fece attendere e fu mirata direttamente al portafoglio del patron azzurro: "Lui non ha i soldi per prendermi: molto semplice".