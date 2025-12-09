Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
la storia

Mourinho ritrova De Laurentiis, la storia di un amore mai nato e di quella frase: "Non ha i soldi per prendermi"

Benfica-Napoli riporta alla mente la sfida verbale a distanza tra Mourinho e De Laurentiis risalente al 2010

di Stefano Fiore
09 Dic 2025 - 08:59

Domani sera, quando il Benfica ospiterà il Napoli al Da Luz, José Mourinho incrocerà nuovamente il suo destino con gli azzurri. Sono passati due anni dall'ultimo confronto (Roma-Napoli 2-0 del dicembre 2023, con gol di Lukaku, che tra l'altro oggi gioca negli azzurri ma non sarà ancora disponibile), ma più che le sfide di campo, a pesare sulla storia del rapporto tra lo Special One e il club campano sono le frecciate scambiate in passato con Aurelio De Laurentiis.

La stoccata del Triplete: "Lui non può permetterselo"

 Bisogna tornare alla stagione 2009-2010, l'anno del Triplete interista. Mourinho, ricorda il Mattino, non gradì un'uscita pubblica di De Laurentiis che, per difendere il suo tecnico Walter Mazzarri, dichiarò: "Mi tengo stretto Mazzarri. Anzi, Mourinho è l'ultimo allenatore che prenderei". La risposta dello Special One non si fece attendere e fu mirata direttamente al portafoglio del patron azzurro: "Lui non ha i soldi per prendermi: molto semplice".

In quell'occasione, Mou non risparmiò nemmeno Mazzarri, reo di aver espresso giudizi sull'Inter: "Sembra strano che un allenatore che non ha mai vinto né una Coppa Toscana né una Coppa Lombardia venga a dare agli altri lezioni di calcio". 

L'amicizia con Maradona: le telefonate e l'omaggio

 Se con la proprietà il feeling è stato praticamente nullo, diverso è il rapporto che legava Mourinho alla bandiera eterna di Napoli: Diego Armando Maradona. Un'amicizia vera. "Mi manca la telefonata che arrivava sempre dopo le sconfitte e mai dopo le vittorie" raccontò Mou dopo la morte del Pibe de Oro. Diego lo considerava il numero uno, capace di motivare i giocatori come nessun altro. Un affetto ricambiato, testimoniato dalla visita di Mourinho ai Quartieri Spagnoli durante la sua esperienza alla Roma per una preghiera davanti al murale di Diego. 

Benfica-Napoli: Conte contro Mourinho, la prima volta in Champions dopo anni di "guerre" e veleni

1 di 22
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

mourinho
de laurentiis
mazzarri
napoli

Ultimi video

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

02:04
MCH GIMNASIA-ESTUDIANTES MCH

Gimnasia-Estudiantes, l'ex Lazio Muslera fa la parata dell'anno

03:45
Ricci: "Fa piacere essere in testa"

Ricci: "Fa piacere essere in testa"

02:56
Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

02:06
Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

02:11
Pisa-Parma 0-1: gli highlights

Pisa-Parma 0-1: gli highlights

02:36
SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

01:44
SRV RULLO CAOS LIVERPOOL, VIGILIA INTER CON SLOT E SALAH 8/12 SRV

Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah resta a casa

01:54
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA CHELSEA 8/12 SRV

Atalanta-Chelsea, che attesa! Emozioni da Champions

02:14
DICH PALLADINO-DE KETELAERE PRE CHELSEA SU NUOVO RUOLO PER SITO 8/12 DICH

Palladino-De Ketelaere allo specchio: "Il segreto? La libertà…"

00:27
DICH DE KETELAERE PRE CHELSEA SU SUO MOMENTO PER SITO 8/12 DICH

De Ketelaere pronto a stupire il Chelsea: "Ora mi sento benissimo"

01:01
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU IDENTITA' PER SITO 8/12 DICH

Palladino: "Il mio obiettivo è costruire un'identità"

00:59
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU REAZIONE POST VERONA PER SITO 8/12 DICH

La scommessa di Palladino: "Crollo a Verona? Sono sicuro che…"

00:54
DICH MARESCA PRE ATALANTA DICH

Chelsea, Maresca: "Atalanta vanto per noi italiani"

01:27
MCH BOCA JRS RACING CLUB MCH

Boca Juniors-Racing Club 0-1

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

I più visti di Napoli

De Laurentiis fa discutere: "Stadio da rifare, non siamo in Africa". E su Napoli-Juve...

Neres inventa, Hojlund sfonda, Yildiz un tiro un gol, Cabal e Kelly in tilt

Mourinho e Napoli, l'amore per Maradona e l'attacco ad AdL: "Non ha i soldi"

Napoli-stadio Maradona, un 2025 perfetto: zero sconfitte. E che numeri contro la Juve

Conte: "Spirito, compattezza e maturità: questi ragazzi sono incredibili"

Napoli-Juve ad alta tensione: mossa "anti-botti" di Spalletti, Conte non parla

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:13
Paolo Rossi, la moglie: "Mi manca sua capacità di rialzarsi sempre"
11:06
Conference League: comunicato l'arbitro di Fiorentina-Dinamo Kiev
11:00
Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna contro Celtic e Celta Vigo
10:01
Iran preoccupato, Taremi può saltare i Mondiali 2026: il motivo
09:15
Juve, Tacconi: "Tiro avanti con una stampella"