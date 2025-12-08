Napoli, fortino Maradona: battuta la Juve, azzurri imbattuti in casa per tutto il 2025. Non succedeva dal 1987

I giornali sportivi: lunedì 8 dicembre 2025
© sportmediaset
© sportmediaset
Napoli-Juve 2-1: azzurri imbattuti in casa in tutto il 2025: non succedeva dal 1987di Stefano Fiore
Un anno solare perfetto, senza macchia. Il 2025 del Napoli di Antonio Conte si chiude (tra le mura amiche) con un record storico: grazie al 2-1 sulla Juventus firmato dalla doppietta di Hojlund, gli azzurri completano l'anno senza aver mai perso al Maradona tra campionato e coppe. Alla fine dell'anno solare mancano quattro (o cinque, dipende se il Napoli andrà in finale di Supercoppa Italiana) partite: trasferta Champions contro il Benfica, trasferte a Udine e Cremona oltre alle due partite di Supercoppa che si giocherà a Riad.
L'ultima sconfitta interna risale esattamente a un anno fa (8 dicembre 2024 contro la Lazio). Da allora, il Napoli ha trasformato il suo stadio in una fortezza inespugnabile: 13 vittorie e 4 pareggi in Serie A nel 2025. Una statistica simile non si registrava da ben 38 anni, ovvero dal mitico 1987.
La notte del Maradona aggiorna anche un'altra striscia impressionante: quella contro i rivali bianconeri. Con il successo di stasera, il Napoli porta a 7 le vittorie consecutive in casa contro la Juventus in campionato. La Vecchia Signora non esce indenne da Fuorigrotta dal lontano 3 marzo 2019.
© sportmediaset
© sportmediaset