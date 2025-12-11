Petrachi: "Il Toro è nelle sabbie mobili: dobbiamo uscirne subito"

"Dobbiamo renderci conto che la situazione è difficile: siamo soltanto a quattro punti dal baratro, dobbiamo uscire subito dalle sabbie mobili": il nuovo direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, lancia un avviso alla squadra di Marco Baroni. "Serve più garra, non possiamo non vincere i duelli individuali e i contrasti - continua nel giorno della sua presentazione - e temo tanto la partita contro la Cremonese: cercherò di trasferire tutto ai ragazzi, è una sfida da giocare con il coltello tra i denti". Sul tecnico Baroni: "Gliel'ho detto, anche da lui mi aspetto molto di più - la risposta di Petrachi - e deve fare il Marco Baroni che conosco: deve tirare fuori ciò che ha dentro e pretendere molto di più dalla squadra. Il Toro deve avere un'identità, non possiamo abbassarci quando vinciamo, ma serve sempre la voglia di aggredire".