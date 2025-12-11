Logo SportMediaset

Calcio

Petrachi: "Il Toro è nelle sabbie mobili: dobbiamo uscirne subito"

11 Dic 2025 - 17:00

"Dobbiamo renderci conto che la situazione è difficile: siamo soltanto a quattro punti dal baratro, dobbiamo uscire subito dalle sabbie mobili": il nuovo direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, lancia un avviso alla squadra di Marco Baroni. "Serve più garra, non possiamo non vincere i duelli individuali e i contrasti - continua nel giorno della sua presentazione - e temo tanto la partita contro la Cremonese: cercherò di trasferire tutto ai ragazzi, è una sfida da giocare con il coltello tra i denti". Sul tecnico Baroni: "Gliel'ho detto, anche da lui mi aspetto molto di più - la risposta di Petrachi - e deve fare il Marco Baroni che conosco: deve tirare fuori ciò che ha dentro e pretendere molto di più dalla squadra. Il Toro deve avere un'identità, non possiamo abbassarci quando vinciamo, ma serve sempre la voglia di aggredire".

19:09
Inter, Lautaro è sicuro: "Pio Esposito ci darà grande soddisfazione"
18:31
Cremonese con il dubbio Grassi-Bondo per Torino
18:26
Como, 2025 finito per Morata: lesione di alto grado dell'adduttore
18:20
Fiorentina, Vanoli: "Dzeko capitano? Se lo merita. Ringraziamo Commisso"
18:16
Torino: con la Cremonese l'ultima di Coco e Masina, poi la coppa d'Africa