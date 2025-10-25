Scintille tra Conte e Lautaro: "Ridi su sto c...". La lite ai tempi dell'Inter

Clima teso al Maradona e scintille in campo tra il tecnico del Napoli Antonio Conte e il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Tutto è nato da un contatto di Dumfries con Olivera e della reazione di Conte. Nel battibecco tra Conte e l'olandese si è inserito Lautaro, che ha mimato il gesto della paura e successivamente del 'parla parla' rivolto al suo ex allenatore all'Inter. Calhanoglu è intervenuto per trattenere il suo ex allenatore ed evitare che gli animi non si scaldassero ulteriormente. Il battibecco si è chiuso con la risata dell'argentino, con Conte che gli urlava "Ridi su sto c...". I due erano stati protagonisti di una lite già ai tempi dell'Inter: in Inter-Roma del 12 maggio 2021 Lautaro Martinez ebbe una reazione nervosa al momento del cambio per Pinamonti, dopo che il Toro era a sua volta entrato al posto dell'infortunato Alexis Sanchez nel primo tempo dando un calcio a una bottiglietta e tornando in panchina mugugnando. Comportamento che non andò proprio giù ad Antonio Conte, che non le mandò a dire al suo attaccante redarguendolo davanti a tutti i suoi compagni: "Devi portare rispetto, invece di fare il fenomeno" urlò Conte all’argentino. Allora si chiuse con un chiarimento in privato e con il siparietto tra i due ad Appiano: il tecnico leccese da una parte, l'attaccante argentino dall'altro, in un ring improvvisato, indossando dei guantoni da boxe e con Lukaku nel ruolo di annunciatore.