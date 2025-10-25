Inter, Chivu replica a Conte: "Io non verrò mai a lamentarmi, ho una mentalità diversa. Troppo abituati a piangere"

"La società ha il diritto di fare quello che pensa che sia giusto da fare, io da allenatore per coerenza non verrò mai a lamentarmi qua perché ho una dignità e un approccio diverso da quello a cui molti sono abituati". Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu risponde in conferenza stampa al collega del Napoli Antonio Conte ("Io non avrei permesso a un dirigente, anche se Marotta è ora il presidente, di commentare. Venire a fare queste dichiarazioni toglie anche cose all'allenatore di cui parlare. Io non ho mai chiesto a un dirigente di fare il papà e venire a parlare"). "I giocatori - ha aggiunto Chivu - devono pensare solo a giocare. Io sto cercando di cambiare le cose ma per ora lotto da solo, siamo sempre abituati a piangere e lamentarci e dobbiamo evolverci. Finché sarà qui farà questo, non mi interessa cosa pensano gli altri di me".