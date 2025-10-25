Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
LA REPLICA

Inter, Chivu replica a Conte: "Io non verrò mai a lamentarmi, ho una mentalità diversa. Troppo abituati a piangere"

Il tecnico nerazzurro: "La società ha il diritto di fare quello che vuole"

25 Ott 2025 - 21:57
1 di 18
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

"La società ha il diritto di fare quello che pensa che sia giusto da fare, io da allenatore per coerenza non verrò mai a lamentarmi qua perché ho una dignità e un approccio diverso da quello a cui molti sono abituati". Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu risponde in conferenza stampa al collega del Napoli Antonio Conte ("Io non avrei permesso a un dirigente, anche se Marotta è ora il presidente, di commentare. Venire a fare queste dichiarazioni toglie anche cose all'allenatore di cui parlare. Io non ho mai chiesto a un dirigente di fare il papà e venire a parlare"). "I giocatori - ha aggiunto Chivu - devono pensare solo a giocare. Io sto cercando di cambiare le cose ma per ora lotto da solo, siamo sempre abituati a piangere e lamentarci e dobbiamo evolverci. Finché sarà qui farà questo, non mi interessa cosa pensano gli altri di me".

Chivu sul battibecco tra Conte e Lautaro: "Non so cosa sia successo - ha detto - e non mi interessa nemmeno, ma parlerò con loro perché non possiamo buttare al vento quello che di buono abbiamo fatto per litigare con la panchina avversaria. Dobbiamo pensare a quello che siamo e dove vogliamo arrivare". 

Leggi anche

Rabbia Marotta: "Episodio determinante, l'arbitro non può farsi condizionare da un assistente"

inter
chivu

Ultimi video

01:46
Napoli allarme infortuni

Napoli allarme infortuni

00:27
MCH PIATEK-GOL IN QATAR MCH

Ricordate Piatek? Torna a esultare grazie a... Verratti

02:04
MCH ARRIVO PULLMAN BARCELLONA 25-10 MCH

Clasico, il Barcellona è arrivato a Madrid

00:15
MCH PULLMAN BARCA ED SHEERAN MCH

Il pullman del Barcellona griffato Ed Sheeran

00:35
CLIP CONTE VS LAUTARO RISSA 2021 25/10 SRV

Conte vs Lautaro altra rissa come nel 2021: "Fenomeno del c..."

03:24
VOX GIORNALISTI NICO PAZ 25/10 DICH

Nico Paz e il ritorno al Real: "Non perdono mai giocatori che controllano"

02:04
DICH GASPERINI VIGILIA 25/10 DICH

Gasperini: "Campionato tosto, visto Milan-Pisa?"

00:30
DICH GROSSO VIGILIA 25/10 DICH

Grosso: "Roma molto forte, allenatore molto bravo: servirà una grandissima prestazione"

01:08
DICH SARRI VIGILIA 25/10 DICH

Sarri: "Pronti a soffrire ma vogliamo anche metterli sotto"

03:36
DICH TUDOR VIGILIA 25/10 DICH

Tudor: "Esonero? Nessuna paura, ho la forza che in altri momenti non avrei"

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

01:38
Tudor, futuro in gioco

Tudor, futuro in gioco

01:54
Lazio, emergenza continua

Lazio, emergenza continua

01:46
Juve, attacco sterile

Juve, attacco sterile

01:36
Il momento no della Roma

Il momento no della Roma

01:46
Napoli allarme infortuni

Napoli allarme infortuni

I più visti di Inter

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

Conte contro Chivu: dalla rissa al Tardini a Napoli-Inter

Carica Chivu: "Vogliamo imporci contro i Campioni d'Italia, ambizioni altissime"

San Siro

Il Comune approva la vendita di San Siro: costi e dettagli del futuro stadio di Inter e Milan

DICH CHIVU SU NAPOLI-INTER 24/10 DICH

Chivu: "Napoli-Inter è sfida tra grandi ambizioni"

Inter, contro il Napoli sfida scudetto: serve invertire il trend degli scontri diretti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:12
Napoli, Di Lorenzo: "Rigore? Ho sentito il contatto, non è una simulazione"
21:23
Napoli: De Bruyne si fa male calciando il rigore, risentimento alla coscia destra. Anche Mkhitaryan ko
21:15
Italia femminile, martedì amichevole a Parma contro tabù Brasile
20:48
A Fifa Unites il debutto internazionale per nazionale donne Afghanistan
19:56
La Lega Serie B dispone il rinvio della partita tra Juve Stabia e Bari