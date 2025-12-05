Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
STESSO EPILOGO?

Dall'esordio in campionato alla Coppa Italia: le coincidenze tra il Milan e il Napoli 2024/2025

I rossoneri sembrano ripercorrere la stessa stagione appena conclusa dalla squadra di Conte: l'esito sarà uguale?

di Martino Cozzi
05 Dic 2025 - 08:46

"Scaramantico? No, ma le persone negative le sento subito", parola di Massimiliano Allegri nell'immediato post partita della sfida di Coppa Italia con la Lazio, persa 1-0 dai rossoneri e che è valsa l'eliminazione dalla competizione. Una domanda frutto di un precedente che, però, potrebbe far sorridere l'allenatore. Infatti, nelle passata stagione, 2024/2025, anche il Napoli di Antonio Conte fu eliminato in Coppa Italia dalla Lazio, finendo poi la propria stagione cucendosi il tricolore sul petto. Questa, però, è solo una delle tante coincidenze che accomunano i rossoneri di quest'anno e gli azzurri dell'anno scorso. 

Leggi anche

La Lazio si prende la rivincita: il Milan spreca, Zaccagni non perdona

A partire dalla stagione precedente: nel 2023/2024, infatti, il Napoli post scudetto chiuse il proprio campionato al 10° posto al termine di una stagione estremamente travagliata (con tre allenatori in panchina: Garcia, Mazzarri e Calzona), fallendo anche l'accesso alle Coppe europee. Stesso epilogo capitato al Milan nell'ultima stagione, con i rossoneri che, nonostante la vittoria della Supercoppa, la finale di Coppa Italia persa col Bologna e i due allenatori (Fonseca e Conceicao), chiusero la stagione all'8° posto in campionato, rimanendo anche loro esclusi dalle coppe. Un risultato che ha portato i dirigenti delle due squadre a fare scelte forti: entrambe hanno cambiato direttore sportivo (Manna al Napoli e Tare al Milan) e hanno scelto di puntare su un nome importante per la panchina (Conte al Napoli e Allegri al Milan). Una scelta che sa molto di "usato sicuro", ma che per il momento, almeno per il Napoli, sta ripagando le aspettative. 

Leggi anche

Leao e Saelemaekers in serata no, Nkunku non pervenuto. Zaccagni, testa d'oro

Tra le varie coincidenze, inoltre, ci sono anche quelle legate al mercato e all'inizio di campionato. Dopo la sconfitta per 3-0 all'esordio in casa dell'Hellas Verona, il Napoli scelse di intervenire prepotentemente sul mercato per regalare un centrocampista di spessore ad Antonio Conte: ed ecco che il 30 agosto fu ufficializzato Scott McTominay, diventato poi uomo chiave della cavalcata azzurra verso il secondo scudetto in tre anni. Molto simile, infatti, è la recente storia in casa rossonera. All'esordio in campionato, il Milan di Allegri viene sorpreso dalla neopromossa Cremonese, che s'impone 2-1 a San Siro grazie alla rete di Baschirotto e alla rovesciata spettacolare di Bonazzoli. Una settimana dopo, ecco il rinforzo a centrocampo con l'arrivo di Adrien Rabiot dal Marsiglia, un giocatore fidato di Allegri e già capace di vincere il campionato in Italia con la maglia bianconera. 

Leggi anche

Allegri richiama il Milan: "Quando siamo in controllo,diventiamo pericolosi per noi"

La stagione è ancora lunga, è vero, ma le coincidenze che accomunano il Napoli del 2024/2025 è l'attuale Milan, per il momento, sono parecchie. Se da un lato la squadra di Conte parte con i favori del pronostico e cercherà di confermarsi anche in questa stagione, i rossoneri vogliono provare a essere l'outsider della Serie A, complice anche il solo impegno in campionato da qui alla fine della stagione. Per ora tutto sembra andare in questa direzione, ma la stagione è ancora lunga e può succedere ancora di tutto: insomma, come finirà lo scopriremo solo vivendo

milan
napoli
coppa italia
serie a
allegri
conte

Ultimi video

01:23
80' | Gol di Zaccagni (Lazio-Milan 1-0)

Zaccagni, colpo di testa imprendibile: Lazio-Milan 1-0

02:28
Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

09:09
Sarri: "Siamo in costante crescita"

Sarri: "Siamo in costante crescita"

00:32
Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

00:39
Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

00:32
Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

01:54
Le Pagelle di Lazio-Milan

Le Pagelle di Lazio-Milan

02:10
Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

05:24
Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

02:02
Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

03:13
Lazio-Milan 1-0: gli highlights

Lazio-Milan 1-0: gli highlights

04:39
Sarri: "Siamo qui nonostante le grandi difficoltà"

Sarri: "Siamo qui nonostante le grandi difficoltà"

01:47:59
Lazio-Milan: partita integrale

Lazio-Milan: partita integrale

05:38
Allegri: "Era una partita bloccata"

Allegri: "Era una partita bloccata"

01:22
Zaccagni e Marusic: "Abbiamo lavorato di squadra"

Zaccagni e Marusic: "Abbiamo lavorato di squadra"

01:23
80' | Gol di Zaccagni (Lazio-Milan 1-0)

Zaccagni, colpo di testa imprendibile: Lazio-Milan 1-0

I più visti di Milan

Milan, Gabbia diventerà papà: la moglie Federica aspetta una bambina

La Lazio si prende la rivincita: il Milan spreca, Zaccagni non perdona

Modric a cuore aperto: "Sognavo di chiudere la carriera al Real. Il Milan però è il club che più gli si avvicina"

Allegri al ‘test mercato’: 39 milioni e 4 mesi dopo, all’Olimpico il Milan scopre Jashari

Milan, trattativa avanzata per Juan Arizala: chi è e come gioca il nuovo obiettivo

Pulisic

Milan verso il "bis" di Coppa con la Lazio: Pulisic in gruppo, Gimenez ancora out

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:26
Juventus, Vlahovic: "Intervento è andato bene, grazie per il supporto"
09:28
Mondiali; Iran a Washington, Fifa: "Collaboriamo con Teheran e Usa"
08:20
Napoli, al Maradona nuovi servizi per tifosi disabili
23:15
Udinese, contro il Genoa per la svolta stagionale
23:00
Lecce, gruppo completo per la sfida alla Cremonese