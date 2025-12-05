Dall'esordio in campionato alla Coppa Italia: le coincidenze tra il Milan e il Napoli 2024/2025

A partire dalla stagione precedente: nel 2023/2024, infatti, il Napoli post scudetto chiuse il proprio campionato al 10° posto al termine di una stagione estremamente travagliata (con tre allenatori in panchina: Garcia, Mazzarri e Calzona), fallendo anche l'accesso alle Coppe europee. Stesso epilogo capitato al Milan nell'ultima stagione, con i rossoneri che, nonostante la vittoria della Supercoppa, la finale di Coppa Italia persa col Bologna e i due allenatori (Fonseca e Conceicao), chiusero la stagione all'8° posto in campionato, rimanendo anche loro esclusi dalle coppe. Un risultato che ha portato i dirigenti delle due squadre a fare scelte forti: entrambe hanno cambiato direttore sportivo (Manna al Napoli e Tare al Milan) e hanno scelto di puntare su un nome importante per la panchina (Conte al Napoli e Allegri al Milan). Una scelta che sa molto di "usato sicuro", ma che per il momento, almeno per il Napoli, sta ripagando le aspettative.