Dall'esordio in campionato alla Coppa Italia: le coincidenze tra il Milan e il Napoli 2024/2025

I rossoneri sembrano ripercorrere la stessa stagione appena conclusa dalla squadra di Conte: l'esito sarà uguale?di Martino Cozzi
"Scaramantico? No, ma le persone negative le sento subito", parola di Massimiliano Allegri nell'immediato post partita della sfida di Coppa Italia con la Lazio, persa 1-0 dai rossoneri e che è valsa l'eliminazione dalla competizione. Una domanda frutto di un precedente che, però, potrebbe far sorridere l'allenatore. Infatti, nelle passata stagione, 2024/2025, anche il Napoli di Antonio Conte fu eliminato in Coppa Italia dalla Lazio, finendo poi la propria stagione cucendosi il tricolore sul petto. Questa, però, è solo una delle tante coincidenze che accomunano i rossoneri di quest'anno e gli azzurri dell'anno scorso.
A partire dalla stagione precedente: nel 2023/2024, infatti, il Napoli post scudetto chiuse il proprio campionato al 10° posto al termine di una stagione estremamente travagliata (con tre allenatori in panchina: Garcia, Mazzarri e Calzona), fallendo anche l'accesso alle Coppe europee. Stesso epilogo capitato al Milan nell'ultima stagione, con i rossoneri che, nonostante la vittoria della Supercoppa, la finale di Coppa Italia persa col Bologna e i due allenatori (Fonseca e Conceicao), chiusero la stagione all'8° posto in campionato, rimanendo anche loro esclusi dalle coppe. Un risultato che ha portato i dirigenti delle due squadre a fare scelte forti: entrambe hanno cambiato direttore sportivo (Manna al Napoli e Tare al Milan) e hanno scelto di puntare su un nome importante per la panchina (Conte al Napoli e Allegri al Milan). Una scelta che sa molto di "usato sicuro", ma che per il momento, almeno per il Napoli, sta ripagando le aspettative.
Tra le varie coincidenze, inoltre, ci sono anche quelle legate al mercato e all'inizio di campionato. Dopo la sconfitta per 3-0 all'esordio in casa dell'Hellas Verona, il Napoli scelse di intervenire prepotentemente sul mercato per regalare un centrocampista di spessore ad Antonio Conte: ed ecco che il 30 agosto fu ufficializzato Scott McTominay, diventato poi uomo chiave della cavalcata azzurra verso il secondo scudetto in tre anni. Molto simile, infatti, è la recente storia in casa rossonera. All'esordio in campionato, il Milan di Allegri viene sorpreso dalla neopromossa Cremonese, che s'impone 2-1 a San Siro grazie alla rete di Baschirotto e alla rovesciata spettacolare di Bonazzoli. Una settimana dopo, ecco il rinforzo a centrocampo con l'arrivo di Adrien Rabiot dal Marsiglia, un giocatore fidato di Allegri e già capace di vincere il campionato in Italia con la maglia bianconera.
La stagione è ancora lunga, è vero, ma le coincidenze che accomunano il Napoli del 2024/2025 è l'attuale Milan, per il momento, sono parecchie. Se da un lato la squadra di Conte parte con i favori del pronostico e cercherà di confermarsi anche in questa stagione, i rossoneri vogliono provare a essere l'outsider della Serie A, complice anche il solo impegno in campionato da qui alla fine della stagione. Per ora tutto sembra andare in questa direzione, ma la stagione è ancora lunga e può succedere ancora di tutto: insomma, come finirà lo scopriremo solo vivendo.