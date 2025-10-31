My Dacia Road, tra avventura e off road

“My Dacia Road è molto di più che un semplice concorso a premi - ha concluso Rosa Sangiovanni – è il riflesso di una community viva, autentica e profondamente legata ai valori del Marchio. Attraverso le storie dei clienti e le esperienze condivise, Dacia dimostra che il successo non si misura solo con il volume di vendite, o la quota di mercato, ma si misura soprattutto nella capacità di creare connessioni. Questa iniziativa celebra il viaggio di ogni cliente, trasformando l’auto in un compagno di vita e Dacia in un Marchio che ascolta, coinvolge e valorizza la propria community.

MY DACIA ROAD è la prova concreta che la sua Community non considera Dacia solo come un costruttore di automobili, ma la considera soprattutto un vero e proprio compagno fidato con cui condividere ogni momento della propria vita.