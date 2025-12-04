Milan, il rammarico di Allegri: "Quando siamo in controllo, diventiamo pericolosi per noi"

Il tecnico toscano ha analizzato l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili regalando il calcio d'angolo da cui è arrivato il gol"di Redazione
Massimiliano Allegri non può essere soddisfatto per la prestazione del Milan nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio. L'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia è solo la conseguenza di una partita non gestita nel migliore dei modi dai rossoneri che hanno faticato con le seconde linee in campo lasciando l'amaro in bocca al tecnico toscano.
"Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha vinto una partita dove abbiamo avuto più difficoltà di sabato. Era una partita bloccata, con chi segnava per primo, vinceva. Abbiamo avuto numerose occasioni dove non abbiamo segnato e loro lo hanno fatto su calcio d'angolo dove dovevamo difendere meglio - ha spiegato Allegri ai microfoni di Mediaset -. Bisogna essere arrabbiati perché veniamo eliminati da una partita da dentro o fuori, ma bisogna guardare in avanti perché abbiamo il campionato con Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana. Non dobbiamo comunque deprimerci perché abbiamo una stagione da giocare con la Champions da provare a conquistare".
Allegri ha soprattutto sottolineato i cali di tensione quando la squadra ha il pallino del gioco nelle proprie mani, recriminando per gli errori sotto porta e per il gol preso nuovamente su palla inattiva come già accaduto in altre sfide: "Il gol è arrivato in un momento in cui la partita si era fatta difficile. Abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili, abbiamo regalato una punizione e un calcio d'angolo sbagliando come contro la Cremonese e il Pisa - ha aggiunto l'allenatore del Milan -. Quando abbiamo il controllo della partita, diventiamo pericolosi per noi. Un attaccante a gennaio? Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due: abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive. Gimenez deve ancora rientrare”