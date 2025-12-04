Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
COPPA ITALIA

Milan, il rammarico di Allegri: "Quando siamo in controllo, diventiamo pericolosi per noi"

Il tecnico toscano ha analizzato l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili regalando il calcio d'angolo da cui è arrivato il gol"

di Redazione
04 Dic 2025 - 23:38

Massimiliano Allegri non può essere soddisfatto per la prestazione del Milan nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio. L'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia è solo la conseguenza di una partita non gestita nel migliore dei modi dai rossoneri che hanno faticato con le seconde linee in campo lasciando l'amaro in bocca al tecnico toscano.

"Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha vinto una partita dove abbiamo avuto più difficoltà di sabato. Era una partita bloccata, con chi segnava per primo, vinceva. Abbiamo avuto numerose occasioni dove non abbiamo segnato e loro lo hanno fatto su calcio d'angolo dove dovevamo difendere meglio - ha spiegato Allegri ai microfoni di Mediaset -. Bisogna essere arrabbiati perché veniamo eliminati da una partita da dentro o fuori, ma bisogna guardare in avanti perché abbiamo il campionato con Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana. Non dobbiamo comunque deprimerci perché abbiamo una stagione da giocare con la Champions da provare a conquistare".

Allegri ha soprattutto sottolineato i cali di tensione quando la squadra ha il pallino del gioco nelle proprie mani, recriminando per gli errori sotto porta e per il gol preso nuovamente su palla inattiva come già accaduto in altre sfide: "Il gol è arrivato in un momento in cui la partita si era fatta difficile. Abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili, abbiamo regalato una punizione e un calcio d'angolo sbagliando come contro la Cremonese e il Pisa - ha aggiunto l'allenatore del Milan -. Quando abbiamo il controllo della partita, diventiamo pericolosi per noi. Un attaccante a gennaio? Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due: abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive. Gimenez deve ancora rientrare”

allegri
milan
coppa italia

Ultimi video

01:23
80' | Gol di Zaccagni (Lazio-Milan 1-0)

Zaccagni, colpo di testa imprendibile: Lazio-Milan 1-0

09:09
Sarri: "Siamo in costante crescita"

Sarri: "Siamo in costante crescita"

00:32
Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

00:39
Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

00:32
Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

01:54
Le Pagelle di Lazio-Milan

Le Pagelle di Lazio-Milan

02:10
Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

05:24
Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

02:28
Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

02:02
Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

03:13
Lazio-Milan 1-0: gli highlights

Lazio-Milan 1-0: gli highlights

04:39
Sarri: "Siamo qui nonostante le grandi difficoltà"

Sarri: "Siamo qui nonostante le grandi difficoltà"

01:47:59
Lazio-Milan: partita integrale

Lazio-Milan: partita integrale

05:38
Allegri: "Era una partita bloccata"

Allegri: "Era una partita bloccata"

01:22
Zaccagni e Marusic: "Abbiamo lavorato di squadra"

Zaccagni e Marusic: "Abbiamo lavorato di squadra"

01:23
80' | Gol di Zaccagni (Lazio-Milan 1-0)

Zaccagni, colpo di testa imprendibile: Lazio-Milan 1-0

I più visti di Calcio

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Il Milan verso l'Olimpico

Il Milan verso l'Olimpico con tante novità

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:15
Udinese, contro il Genoa per la svolta stagionale
23:00
Lecce, gruppo completo per la sfida alla Cremonese
22:25
Cagliari, Mina ancora in dubbio per la gara con la Roma
21:48
Atalanta, domani esami per Sulemana: previste due settimane di stop
21:15
Juve, Perin: "Spalletti è fenomenale, un top per me"