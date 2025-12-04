Modric: "Sognavo di chiudere la carriera al Real. Il Milan però è il club che più gli si avvicina"

E gli inizi non sono stati facili per il Pallone d'Oro croato. Il piccolo Luka non era particolarmente alto o veloce, ragioni che hanno portato l'Hajduk Spalato a scartarlo: "Pensavano fossi troppo basso: volevano farmi fare esercizi per allungarmi. Io però non ho mai perso fiducia in me stesso e sono andato alla Dinamo Zagabria. Da lì è iniziato tutto". Poi Modric passa alla seconda fase della sua carriera, quella tra Tottenham e Real Madrid: "Ero arrabbiato perché Corluka ed Eduardo, i miei migliori amici, avevano lasciato la Dinamo. Io volevo restare, mi trovavo bene. Poi è arrivato il mercato di gennaio e hanno venduto altri giocatori. Allora ho pensato: 'che ci faccio ancora qui? Voglio andarmene anche io'. Il club però non voleva lasciarmi andare. Ho dovuto aspettare giugno e a quel punto è arrivato il Tottenham".