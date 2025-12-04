Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'INTERVISTA

Modric: "Sognavo di chiudere la carriera al Real. Il Milan però è il club che più gli si avvicina"

Il centrocampista croato ha ripercorso tutta la sua carriera in una lunga intervista: dagli inizi fino all'approdo in rossonero 

di Redazione
04 Dic 2025 - 13:35

Luka Modric a cuore aperto. Il centrocampista croato si è raccontato senza filtri in una lunga intervista concessa al programma condotto dall'ex allenatore e giocatore Slaven Bilic in cui ha ripercorso tutta la sua carriera: dagli albori fino all'approdo al Milan. 

E gli inizi non sono stati facili per il Pallone d'Oro croato. Il piccolo Luka non era particolarmente alto o veloce, ragioni che hanno portato l'Hajduk Spalato a scartarlo: "Pensavano fossi troppo basso: volevano farmi fare esercizi per allungarmi. Io però non ho mai perso fiducia in me stesso e sono andato alla Dinamo Zagabria. Da lì è iniziato tutto". Poi Modric passa alla seconda fase della sua carriera, quella tra Tottenham e Real Madrid: "Ero arrabbiato perché Corluka ed Eduardo, i miei migliori amici, avevano lasciato la Dinamo. Io volevo restare, mi trovavo bene. Poi è arrivato il mercato di gennaio e hanno venduto altri giocatori. Allora ho pensato: 'che ci faccio ancora qui? Voglio andarmene anche io'. Il club però non voleva lasciarmi andare. Ho dovuto aspettare giugno e a quel punto è arrivato il Tottenham". 

Leggi anche

Modric: "Champions obiettivo minimo, ho già vinto tutto ma il mio sogno è farlo con il Milan"

LA ROTTURA CON IL TOTTENHAM E L'APPRODO AL REAL

Il periodo agli Spurs è durato 4 anni. Poi Modric voleva fare un ulteriore salto di qualità. E, come già accaduto ai tempi della Dinamo, il Chelsea bussò alla sua porta: "Daniel Levi, il presidente del Tottenham era stato chiarissimo con me: non c'era nemmeno una possibilità che mi lasciasse andare ai Blues. Mi disse che l'unica squadra a cui mi avrebbe ceduto era il Real Madrid. Io, nonostante fossi consapevole della mia qualità, pensavo fosse impossibile che un club come il Real mi volesse. Poi però in estate, durante un ritiro della Croazia, mi hanno chiamato dicendomi che mi volevano portare al Bernabeu. Ero incredulo. Nonostante la promessa del presidente il trasferimento non è stato per nulla facile: io forse potevo comportarmi meglio, ma avevo la parola di Levi e volevo che la rispettasse. Avevo preso la mia decisione: ero disposto anche a non giocare più in caso mi avessero trattenuto". 

Leggi anche

Gimenez svela il regalo di Modric ai nuovi compagni: "Ha comprato un iPhone a tutti"

Al Real Modric ha scritto la sua leggenda. "Se quando sono arrivato qualcuno mi avesse detto che potevo scrivere tutto ciò che volevo ottenere e di cosa sarei stato felice, avrei avuto paura di scrivere tutto ciò che ho realizzato. È stato incredibile. Non sto parlando solo di trofei o vittorie, ma di rimanere in un club come questo per 13 anni... Sono arrivato a 27 anni e me ne sono andato a quasi 40. Tutti sanno che tipo di club è il Real Madrid, dove la mediocrità non è tollerata, e il solo fatto che io abbia mantenuto questo livello in un club come questo per così tanti anni è motivo di orgoglio".

Leggi anche

Modric sempre più indiavolato: "Amo il Milan, è molto vicino al Real Madrid"

RIMPIANTO REAL E L'ARRIVO AL MILAN

Il croato non nasconde che gli sarebbe piaciuto chiudere la carriera a Madrid: "L'ho sempre detto: non erano solo parole vuote per i tifosi, il club o chiunque altro: il mio desiderio più sincero era ritirarmi col Real. A volte però le cose non vanno come previsto, ma anche se il mio desiderio di ritirarmi a Madrid non si è avverato, ho ottenuto ciò che non avrei mai pensato di fare. Quello che è successo, è successo; non mi pento di nulla. Quando vedo l'addio che ho avuto, non me lo aspettavo nemmeno nei miei sogni più sfrenati"

Leggi anche

Milan, Leao: "Luka ci aiuta a crescere". Modric: "Questo è il Rafa che vogliamo"

E ora la nuova avventura con il Milan: "Dopo il Real Madrid, ovunque tu vada, è un passo indietro. È innegabile, e tutti i giocatori possono confermarlo. Penso di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid, e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. Soprattutto perché sono cresciuto con il calcio italiano; il Milan era il mio club preferito: quando pensavo che un giorno non sarei potuto essere al Real Madrid, anche se non immaginavo che sarebbe successo, quando pensavo a dove mi sarebbe piaciuto giocare, il Milan era sempre al primo posto, subito dopo il Real Madrid".

milan
luka modric
real madrid
intervista
ritiro

Ultimi video

02:36
Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

01:01
Mauro: "Frattesi per me sempre titolare"

Mauro: "Frattesi per me sempre titolare"

00:25
Il calendario della Supercoppa Italiana

Il calendario della Supercoppa Italiana

01:17
DICH DEL PIERO MONDIALE DICH

Del Piero sul Mondiale: "Ci saranno sorprese, conferme e prime volte come sempre"

02:02
DICH BUFFON MONDIALE DICH

Buffon: "Quando penso al Mondiale penso all'album delle figurine e poi alla vittoria del 2006"

00:26
Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

00:41
Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

03:08
Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

01:51:42
Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

02:13
96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

01:35
65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

01:58
Le Pagelle di Inter-Venezia

Le Pagelle di Inter-Venezia

01:34
Ranocchia: "Le riserve dell'Inter in Serie A arriverebbero in Champions"

Ranocchia: "Le riserve dell'Inter in Serie A arriverebbero in Champions"

02:21
Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

07:14
Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

02:36
Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

I più visti di Milan

Milan, Gabbia diventerà papà: la moglie Federica aspetta una bambina

Allegri dopo il 90': le scuse al vice di Sarri e il discorso d'orgoglio alla squadra

Stagione 2025-26 (Milan): 28 punti dopo 13 partite

Allegri a quota 28 punti dopo 13 giornate: quanti ne aveva negli anni degli scudetti?

Allegri al ‘test mercato’: 39 milioni e 4 mesi dopo, all’Olimpico il Milan scopre Jashari

Milan-Lazio, per i vertici arbitrali non era rigore e il VAR Di Paolo sarà fermato

Pulisic

Milan verso il "bis" di Coppa con la Lazio: Pulisic in gruppo, Gimenez ancora out

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:10
Florenzi: "Il Puskas 2015? Ci rimasi male"
12:57
Qualif. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord il 26 marzo a Bergamo
12:40
Mondiali, accordo con Boggi Milano: vestirà Fifa e Infantino
11:10
Torino, Simeone punta al rientro contro il Milan
10:05
Brasile, dopo la Libertadores il Flamengo vince anche il campionato