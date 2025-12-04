Logo SportMediaset

Calcio
Coppa Italia

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Graziano Cesari mostra le immagini dell'azione che ha portato al corner per la Lazio dal quale è scaturito il gol vittoria di Zaccagni. In studio si accende il dibattito sul possibile tocco di Romagnoli

04 Dic 2025 - 23:56
02:28 

01:23
80' | Gol di Zaccagni (Lazio-Milan 1-0)

Zaccagni, colpo di testa imprendibile: Lazio-Milan 1-0

09:09
Sarri: "Siamo in costante crescita"

Sarri: "Siamo in costante crescita"

00:32
Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

00:39
Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

00:32
Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

01:54
Le Pagelle di Lazio-Milan

Le Pagelle di Lazio-Milan

02:10
Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

05:24
Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

02:28
02:02
Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

03:13
Lazio-Milan 1-0: gli highlights

Lazio-Milan 1-0: gli highlights

04:39
Sarri: "Siamo qui nonostante le grandi difficoltà"

Sarri: "Siamo qui nonostante le grandi difficoltà"

01:47:59
Lazio-Milan: partita integrale

Lazio-Milan: partita integrale

05:38
Allegri: "Era una partita bloccata"

Allegri: "Era una partita bloccata"

01:22
Zaccagni e Marusic: "Abbiamo lavorato di squadra"

Zaccagni e Marusic: "Abbiamo lavorato di squadra"

01:23
