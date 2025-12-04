Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?
Graziano Cesari mostra le immagini dell'azione che ha portato al corner per la Lazio dal quale è scaturito il gol vittoria di Zaccagni. In studio si accende il dibattito sul possibile tocco di Romagnoli
