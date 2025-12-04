Lecce, gruppo completo per la sfida alla Cremonese

È proseguito nel pomeriggio sul manto erboso dell'Acaya il lavoro del Lecce in vista della sfida di domenica (ore 12.30) sul campo della Cremonese. Archiviata la prima vittoria interna della stagione, è stata una settimana senza particolari problematiche per gli uomini di mister Di Francesco, al momento tutti disponibili per la sfida dello Zini. Le sole eccezioni sono quelle di Jean e Pierret, ancora alle prese con un lavoro personalizzato, come anche il difensore cileno Perez, in differenziato dopo lo stop per uno stato febbrile. Sul fronte formazione, possibile la conferma dell'undici schierato contro il Torino, con il solito ballottaggio nel reparto offensivo tra Camarda e Stulic. Procede spedita la vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Zini (capienza 2436 posti), con al momento oltre duemila tagliandi staccati: previsto il tutto esaurito.