Calcio

Lecce, gruppo completo per la sfida alla Cremonese

04 Dic 2025 - 23:00

È proseguito nel pomeriggio sul manto erboso dell'Acaya il lavoro del Lecce in vista della sfida di domenica (ore 12.30) sul campo della Cremonese. Archiviata la prima vittoria interna della stagione, è stata una settimana senza particolari problematiche per gli uomini di mister Di Francesco, al momento tutti disponibili per la sfida dello Zini. Le sole eccezioni sono quelle di Jean e Pierret, ancora alle prese con un lavoro personalizzato, come anche il difensore cileno Perez, in differenziato dopo lo stop per uno stato febbrile. Sul fronte formazione, possibile la conferma dell'undici schierato contro il Torino, con il solito ballottaggio nel reparto offensivo tra Camarda e Stulic. Procede spedita la vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Zini (capienza 2436 posti), con al momento oltre duemila tagliandi staccati: previsto il tutto esaurito. 

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:15
Udinese, contro il Genoa per la svolta stagionale
23:00
Lecce, gruppo completo per la sfida alla Cremonese
22:25
Cagliari, Mina ancora in dubbio per la gara con la Roma
21:48
Atalanta, domani esami per Sulemana: previste due settimane di stop
21:15
Juve, Perin: "Spalletti è fenomenale, un top per me"