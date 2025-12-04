Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: Zaccagni porta Sarri ai quarti ed elimina Allegri

© Getty Images
Ai biancocelesti basta un gol del loro capitano all’80’: sfideranno il Bologna nel prossimo turnodi Redazione
Termina agli ottavi di finale il cammino in Coppa Italia del Milan di Massimiliano Allegri. Dopo le vittorie centrate contro Bari e Lecce nei turni scorsi, i rossoneri cadono 1-0 all’Olimpico di Roma, dove a decidere la sfida a favore della Lazio è Zaccagni. Il capitano dei biancocelesti incorna il Diavolo all’80’ e trascina Maurizio Sarri ai quarti di finale, dove affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Esce invece il Milan, finalista lo scorso anno.
LA PARTITA
A pochi giorni dal match di San Siro che li ha visti contrapposti nel 13° turno di Serie A e che si è chiuso con non poche polemiche, Lazio e Milan tornano ad affrontarsi negli ottavi di finale di Coppa Italia. Questa volta a fare da sfondo alla partita è l’Olimpico di Roma, dove i biancocelesti fanno il loro esordio stagionale nella manifestazione, mentre il Diavolo arriva in seguito ai successi contro Bari e Lecce, centrati nelle fasi precedenti. L’avvio di gara si gioca ad alta intensità, ma non regala grandi occasioni, con la prima vera chance che capita sui piedi di Basic al 24’: il croato si mangia il campo in contropiede, ma poi riesce soltanto a sfiorare il palo con un tiro in diagonale. Castellanos testa quindi i guantoni di Maignan al 33’, mentre Mandas blocca senza troppi problemi un tocco innocuo di Loftus-Cheek qualche minuto più tardi. È invece provvidenziale la parata di Maignan su Isaksen allo scadere del primo tempo, che termina così sullo 0-0.
Il Milan prova allora ad aggredire la metà campo avversaria in avvio di ripresa e spaventa la Lazio al 51’ con il colpo di testa di Loftus-Cheek, innescato da un cross perfetto di Estupiñán. Il Diavolo prova poi uno schema su calcio d’angolo al 60’, portando al tiro Saelemaekers: Mandas non si fa però sorprendere. I rossoneri insistono e al 69’ si fanno nuovamente minacciosi con Loftus-Cheek, mentre Leão si divora il vantaggio al 71’, dopo una bella combinazione tra Jashari ed Estupiñán. Dalla parte opposta sono invece Noslin e Zaccagni a provare a risvegliare la Lazio e proprio il capitano trova l’inzuccata vincente che porta i biancocelesti sull’1-0 all’80’: sul corner di Tavares, la difesa milanista si dimentica completamente Zaccagni, la cui incornata non lascia scampo a Maignan. Il portiere francese si deve poi superare all’85’ per vietare il raddoppio a Noslin, mentre Mandas nega il pareggio a Pulisic al 91’. La Lazio vince allora 1-0 e conquista l’accesso ai quarti di finale, dove sfiderà il Bologna. Si ferma invece agli ottavi il cammino del Milan, finalista lo scorso anno.
IL TABELLINO
LAZIO-MILAN 1-0
Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (26’ st Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (13’ st Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (38’ st Pedro), Castellanos (13’ st Noslin), Zaccagni (38’ st Cancellieri). A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia. All. Sarri
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (19’ st Nkunku), Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán (42’ st Bartesaghi); Loftus-Cheek (36’ st Modric), Leao (36’ st Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala. All. Allegri
Arbitro: Guida
Marcatori: 35’ st Zaccagni (L)
Ammoniti: Pavlovic (M), De Winter (M)
LE STATISTICHE
La Lazio ha superato gli ottavi di finale in ognuna delle ultime 15 edizioni di Coppa Italia (dal 2011/12); nel periodo, solo un’altra compagine ha registrato lo stesso identico ruolino dei biancocelesti nel torneo: la Juventus.
Allargando alle ultime 30 edizioni, la Lazio è squadra ad aver superato più volte (27) gli ottavi di finale di Coppa Italia.
La Lazio ha vinto quattro match casalinghi senza subire gol tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo febbraio-aprile 2011 con Edoardo Reja allenatore.
La Lazio ha vinto nove gare contro il Milan in Coppa Italia, solo contro il Napoli (10) conta più successi nella competizione.
Il Milan non veniva eliminato agli ottavi di finale in Coppa Italia dal 2022/23 contro il Torino, sotto la guida di Stefano Pioli.
Il Milan ha perso solo la seconda sfida in questa stagione, dopo l’1-2 contro la Cremonese alla prima giornata della Serie A in corso; in generale i rossoneri non perdevano un match in trasferta dallo scorso 18 maggio, anche in quel caso all’Olimpico, contro la Roma in campionato.
Il Milan non ha trovato la via della rete in trasferta in Coppa Italia per la prima volta dallo 0-3 contro l’Inter del 19 aprile 2022, in semifinale in quel caso.
Mattia Zaccagni ha preso parte a cinque reti contro il Milan in match ufficiali (2G+3A); solo contro Hellas Verona (4G+4A) e Sassuolo (5G+1A), l’esterno italiano conta più partecipazioni a rete che contro i rossoneri (cinque appunto) tra tutte le competizioni.
Mattia Zaccagni ha segnato almeno una rete in ognuna delle ultime due sfide casalighe tra tutte le competizioni nella stagione in corso, tante reti quante quelle realizzate dall’esterno biancocelesti nelle precedenti 15 gare disputate in casa sempre considerando tutte le competizioni.
Mattia Zaccagni ha segnato un gol di testa in una gara ufficiale con la Lazio per la prima volta dallo scorso 6 ottobre 2024, in Serie A, contro l'Empoli.
Nuno Tavares è tornato a prendere parte ad una rete con la maglia della Lazio dall’assist fornito contro il Como nello scorso campionato, il 31 ottobre 2024.
Dalla scorsa stagione, Nuno Tavares ha fornito 10 assist con la Lazio tra tutte le competizioni, solo Federico Dimarco (12), Aarón Martín e Robin Gosens (11) ne hanno serviti di più tra i difensori della Serie A considerando sempre tutte le competizioni.