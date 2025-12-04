Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: Zaccagni porta Sarri ai quarti ed elimina Allegri

LE STATISTICHE

La Lazio ha superato gli ottavi di finale in ognuna delle ultime 15 edizioni di Coppa Italia (dal 2011/12); nel periodo, solo un’altra compagine ha registrato lo stesso identico ruolino dei biancocelesti nel torneo: la Juventus.

Allargando alle ultime 30 edizioni, la Lazio è squadra ad aver superato più volte (27) gli ottavi di finale di Coppa Italia.

La Lazio ha vinto quattro match casalinghi senza subire gol tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo febbraio-aprile 2011 con Edoardo Reja allenatore.

La Lazio ha vinto nove gare contro il Milan in Coppa Italia, solo contro il Napoli (10) conta più successi nella competizione.

Il Milan non veniva eliminato agli ottavi di finale in Coppa Italia dal 2022/23 contro il Torino, sotto la guida di Stefano Pioli.

Il Milan ha perso solo la seconda sfida in questa stagione, dopo l’1-2 contro la Cremonese alla prima giornata della Serie A in corso; in generale i rossoneri non perdevano un match in trasferta dallo scorso 18 maggio, anche in quel caso all’Olimpico, contro la Roma in campionato.

Il Milan non ha trovato la via della rete in trasferta in Coppa Italia per la prima volta dallo 0-3 contro l’Inter del 19 aprile 2022, in semifinale in quel caso.

Mattia Zaccagni ha preso parte a cinque reti contro il Milan in match ufficiali (2G+3A); solo contro Hellas Verona (4G+4A) e Sassuolo (5G+1A), l’esterno italiano conta più partecipazioni a rete che contro i rossoneri (cinque appunto) tra tutte le competizioni.

Mattia Zaccagni ha segnato almeno una rete in ognuna delle ultime due sfide casalighe tra tutte le competizioni nella stagione in corso, tante reti quante quelle realizzate dall’esterno biancocelesti nelle precedenti 15 gare disputate in casa sempre considerando tutte le competizioni.

Mattia Zaccagni ha segnato un gol di testa in una gara ufficiale con la Lazio per la prima volta dallo scorso 6 ottobre 2024, in Serie A, contro l'Empoli.

Nuno Tavares è tornato a prendere parte ad una rete con la maglia della Lazio dall’assist fornito contro il Como nello scorso campionato, il 31 ottobre 2024.

Dalla scorsa stagione, Nuno Tavares ha fornito 10 assist con la Lazio tra tutte le competizioni, solo Federico Dimarco (12), Aarón Martín e Robin Gosens (11) ne hanno serviti di più tra i difensori della Serie A considerando sempre tutte le competizioni.