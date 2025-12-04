Milan, trattativa avanzata per Juan Arizala: chi è e come gioca il nuovo obiettivo rossonero

Il Milan si muove in vista del mercato di riparazione. I rossoneri a gennaio potrebbero decidere di puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri per credere fino alla fine al sogno seconda stella. Il reparto di scouting guidato da Geoffrey Moncada negli ultimi mesi si è concentrato a sulla ricerca di giovani talenti: giocatori che possono essere acquistati a prezzi contenuti ma che possano essere subito pronti per il calcio Europeo.



Da queste ricerche è saltato fuori il nome di Juan David Arizala, esterno sinistro dell'Independiente Medellín. Secondo quanto riporta l'esperto di Matteo Moretto la trattativa sarebbe già in fase avanzata: il Milan avrebbe già avuto contatti diretti sia con il club colombiano che con gli agenti del ragazzo. La sua valutazione si aggira intorno ai 2-3 milioni di euro. I rossoneri avrebbero tutta l'intenzione di chiudere l'operazione il prima possibile per evitare l'inserimento di altri club europei che seguono da vicino Arizala. Una volta raggiunta l'intesa, si deciderà che tipo di percorso tracciare per il classe 2005: aggregarlo subito alla prima squadra o magari mandarlo in prestito per farlo ambientare nel calcio Europeo.