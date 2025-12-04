Logo SportMediaset

MANOVRE ROSSONERE

Milan, trattativa avanzata per Juan Arizala: chi è e come gioca il nuovo obiettivo rossonero

I rossoneri vogliono chiudere in fretta per bruciare la concorrenza: contatti già avviati con l'Independiente Medellín e gli agenti del calciatore

di Redazione
04 Dic 2025 - 17:57

Il Milan si muove in vista del mercato di riparazione. I rossoneri a gennaio potrebbero decidere di puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri per credere fino alla fine al sogno seconda stella. Il reparto di scouting guidato da Geoffrey Moncada negli ultimi mesi si è concentrato a sulla ricerca di giovani talenti: giocatori che possono essere acquistati a prezzi contenuti ma che possano essere subito pronti per il calcio Europeo.

Da queste ricerche è saltato fuori il nome di Juan David Arizala, esterno sinistro dell'Independiente Medellín. Secondo quanto riporta l'esperto di Matteo Moretto la trattativa sarebbe già in fase avanzata: il Milan avrebbe già avuto contatti diretti sia con il club colombiano che con gli agenti del ragazzo.  La sua valutazione si aggira intorno ai 2-3 milioni di euro. I rossoneri avrebbero tutta l'intenzione di chiudere l'operazione il prima possibile per evitare l'inserimento di altri club europei che seguono da vicino Arizala. Una volta raggiunta l'intesa, si deciderà che tipo di percorso tracciare per il classe 2005: aggregarlo subito alla prima squadra o magari mandarlo in prestito per farlo ambientare nel calcio Europeo. 

CHI È JUAN DAVID ARIZALA

Nato in Colombia il 10 ottobre 2005, Juan Arizala è un esterno sinistro di piede mancino alto 183 centimetri. Può agire sia come terzino che come esterno di centrocampo. Da un paio di anni è entrato in pianta stabile nella prima squadra dell'Indipendiente Medellin con cui ha accumulato 50 presenze condite da tre gol e un assist. Il ragazzo è finito sul taccuino di tanti scout dopo aver ben impressionato nell'ultimo Mondiale U20, chiuso al terzo posto con la sua Colombia. 

milan
mercato milan
moncada

