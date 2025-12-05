Logo SportMediaset

Calcio

Mondiali; Iran a Washington, Fifa: "Collaboriamo con Teheran e Usa"

05 Dic 2025 - 09:28
© Getty Images

© Getty Images

La delegazione dell'Iran e' arrivata a Washington per il sorteggio della fase finale della Coppa del Mondo 2026, in programma questa sera al Jfk Centre, e la Fifa "ha dato il benvenuto" al gruppo della federacalcio di Teheran, guidato dal ct Ardeshir Ghalehnoy. Nei giorni scorsi, l'Iran aveva annunciato che avrebbe disertato la cerimonia dopo che ad alcuni membri della delegazione era stato negato il visto; mercoledi' pero' la situazione si e' sbloccata. La Fifa nei mesi scorsi aveva avuto diversi incontri con l'amministrazione Usa per affrontare il tema degli ingressi stranieri in occasione del Mondiale del prossimo anno; ora, si dice "lieta di continuare a collaborare con la Federazione" iraniana e "le autorità del Paese ospitante per garantire i preparativi necessari alla partecipazione alla Coppa del Mondo 2026 della prossima estate".

10:26
Juventus, Vlahovic: "Intervento è andato bene, grazie per il supporto"
09:28
Mondiali; Iran a Washington, Fifa: "Collaboriamo con Teheran e Usa"
08:20
Napoli, al Maradona nuovi servizi per tifosi disabili
23:15
Udinese, contro il Genoa per la svolta stagionale
23:00
Lecce, gruppo completo per la sfida alla Cremonese