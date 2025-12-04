Coppa Italia, le pagelle di Lazio-Milan: Leao in serata no, Nkunku non pervenuto

Milan (3-5-1-1)

Maignan 6,5 - Ormai non c'è partita in cui il francese non sfoggia una grande parata: dice no a Isaksen nel finale del primo tempo, bravissimo su Noslin quando evita il 2-0.

Tomori 6 - Dalle sue parti transita Zaccagni che è il cliente peggiore. I due danno vita a un bel duello, ma alla fine la spunta il laziale.

De Winter 5,5 - Inizio un po' contratto con un grave errore in impostazione, poi cresce in sicurezza con il passare dei minuti ma anche lui si fa sorprendere da Zaccagni.

Pavlovic 6,5 - Gestisce molto bene l'ammonizione presa dopo nemmeno due minuti (più per colpa di Estupinan che sua) e conferma anche stasera di essere uno dei punti di forza del Milan, perché dalle sue parti non si passa mai.

Saelemaekers 5 - Il belga è uno di quelli che ha tirato la carretta in questo primo terzo di stagione. Forse anche a causa di una prevedibile stanchezza, stasera è stato lontano dai suoi standard (19' st Nkunku 4,5 - Se non fosse stato per l'annunciatore dell'Olimpico, nessuno si sarebbe accorto del suo ingresso in campo.)

Ricci 6 - Gioca al fianco di Jashari con ordine e senza acuti.

Jashari 6 - Fino a stasera solo 40 minuti in tutta la stagione a causa della frattura del perone. Di nuovo in campo dopo tre mesi e mezzo, lo svizzero gioca una gara ordinata, impreziosita da un assist al bacio per Estupinan. Può essere più di un semplice rincalzo. (36' st Modric sv - Ingresso tardivo, ma ci sta farlo rifiatare).

Rabiot 6,5 - Per grinta e voglia di fare è il migliore dei suoi in mezzo al campo, dove combatte su ogni pallone.

Estupinan 5,5 - L'ecuadoriano, come in altre occasioni, si fa preferire quando deve offendere e mostra le solite lacune e disattenzioni difensive. (42' st Bartesaghi sv).

Loftus-Cheek 5,5 - Da seconda punta gioca troppo lontano dalla porta e non riesce mai ad aiutare Leao. Quando si sposta a destra dopo l'inserimento di Nkunku ha un'occasione di testa. (36' st Pulisic 6 - Impegna Mandas nel finale).

Leao 5 - Parte sempre dalla sua mattonella preferita, ma nel primo tempo è troppo isolato e viene anche servito poco e male. Ha sul sinistro l'occasione più ghiotta per il Milan ma la spreca malamente calciando altissimo.