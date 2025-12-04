Logo SportMediaset

Calcio

Udinese, contro il Genoa per la svolta stagionale

04 Dic 2025 - 23:15
Il posticipo casalingo del lunedì con il Genoa rappresenta per l'Udinese una sorta di spartiacque della stagione. In caso di vittoria, i friulani si proietterebbero più stabilmente nella parte sinistra della classifica. Per compattare l'ambiente - dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Juve, mal digerita per l'apatia della squadra - Kosta Runjaic ha deciso di organizzare, per sabato 6 dicembre, alle 11.30, un allenamento a porte aperte. Al termine, come di consueto, spazio per autografi e foto con i giocatori. Prima di spostarsi al centro sportivo Bruseschi, ci sarà per i tifosi anche la possibilità di partecipare al tour del Bluenergy Stadium (alle 10.30), previa prenotazione. Quanto alla formazione, smaltita la sindrome influenzale che ha colpito - in forma leggera - una mezza dozzina di calciatori, per il tecnico tedesco non c'è che l'imbarazzo della scelta, a parte il forfait di Kamara. In difesa torna Kristensen - il sacrificato sarà Kabasele - sulle fasce spazio per Zanoli e Zemura, a centrocampo accanto a Karlstrom e Atta dovrebbe agire Ekkelenkamp, davanti la coppia Zaniolo-Davis. 

23:15
Udinese, contro il Genoa per la svolta stagionale
23:00
Lecce, gruppo completo per la sfida alla Cremonese
22:25
Cagliari, Mina ancora in dubbio per la gara con la Roma
21:48
Atalanta, domani esami per Sulemana: previste due settimane di stop
21:15
Juve, Perin: "Spalletti è fenomenale, un top per me"