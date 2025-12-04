Logo SportMediaset

Calcio

Cagliari, Mina ancora in dubbio per la gara con la Roma

04 Dic 2025 - 22:25
© Getty Images

© Getty Images

Cagliari ancora con il dubbio Mina per la gara di domenica 7 dicembre con la Roma alla Domus. Il difensore colombiano non ha partecipato alla trasferta di Napoli: proverà come al solito a stringere i denti, ma saranno gli ultimi allenamenti di domani e sabato a stabilire se ci sono le condizioni per il suo ritorno in campo contro la squadra di Gasperini. Oggi si è limitato al personalizzato con Mazzitelli.

Nessun problema per Palestra e Folorunsho: anche loro hanno saltato la Coppa Italia, ma soltanto in via precauzionale per smaltire qualche acciacco. Dovrebbe farcela anche Felici, reduce da una botta alla spalla al Maradona. Poche speranze invece per Mazzitelli, ancora alle prese con un infortunio. La squadra è tornata ad Assemini dopo la sconfitta ai rigori contro il Napoli.

Allenamento soft per chi è stato utilizzato in Coppa Italia e seduta standard per tutti gli altri. Se non dovesse recuperare Mina, Pisacane potrebbe optare per l'arretramento sulla linea della difesa di Deiola come contro la Juventus. Oppure potrebbe riproporre, come successo a Napoli, Luperto a destra affiancato da Obert. Qualche dubbio in mediana, mentre davanti la coppia d'attacco dovrebbe essere quella composta dai bomber (tre gol a testa) rossoblu Esposito e Borrelli.

