Cagliari, Mina ancora in dubbio per la gara con la Roma

Cagliari ancora con il dubbio Mina per la gara di domenica 7 dicembre con la Roma alla Domus. Il difensore colombiano non ha partecipato alla trasferta di Napoli: proverà come al solito a stringere i denti, ma saranno gli ultimi allenamenti di domani e sabato a stabilire se ci sono le condizioni per il suo ritorno in campo contro la squadra di Gasperini. Oggi si è limitato al personalizzato con Mazzitelli.