Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
DA MILANELLO

Milan verso il "bis" di Coppa con la Lazio: Pulisic in gruppo, Gimenez ancora out

 Chance per Loftus-Cheek e De Winter dall'inizio: Ricci ed Estupinan potrebbero far rifiatare qualcuno

02 Dic 2025 - 13:53

Dopo la vittoria di sabato firmata da Leao in campionato, il Milan si prepara ad affrontare nuovamente la Lazio in Coppa Italia. E da Milanello arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri sul fronte Christian Pulisic. L'americano si è aggregato al gruppo, sostenendo una parte dell'allenamento con la squadra e proseguendo poi la sessione con del lavoro personalizzato. Lo staff medico rossonero considera l'attaccante ormai recuperato, ma la condizione del giocatore non è ancora al 100% e resta da capire se verrà convocato per andare almeno in panchina contro gli uomini di Sarri. Discorso diverso invece per Santi Gimenez. Ancora alle prese col problema alla caviglia, il messicano non sarà a disposizione di mister Allegri per il bis di Coppa Italia contro la Lazio. 

Leggi anche

Allegri si coccola bomber Leao: giovedì la Lazio per continuare a correre anche in Coppa Italia

Infine capitolo turnover. Con tante gare ravvicinate, il tecnico rossonero potrebbe pensare a qualche rotazione per tenere alto il ritmo e dare un po' di minutaggio a chi finora ha giocato meno. Nel dettaglio, Samuele Ricci ed Pervis Estupinan sembrano i nomi più caldi per un posto da titolare a sinistra e in mediana, ma restano comunque alte anche le chance di vedere in campo dal 1' anche Ruben Loftus-Cheek a centrocampo e Koni De Winter in difesa. Sempre in ottica turnover, resta infine da valutare anche quanto spazio sembra intenzionato a dare Allegri a Ardon Jashari, ormai pronto al rientro e a caccia di una chance per dimostrare le sue qualità. 

Leggi anche

Allegri dopo il 90': le scuse al vice di Sarri e il discorso d'orgoglio alla squadra

milan
pulisic
gimenez
lazio

Ultimi video

03:06
Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

01:16
Viola, una crisi nera

Viola, una crisi nera

02:04
Su Italia 1 alle 23.30

Su Italia 1 alle 23.30

01:49
Inter, "Toro" alla carica

Inter, "Toro" alla carica

01:31
La Roma cerca il riscatto

La Roma cerca il riscatto

01:42
Sheva crede nel Milan

Sheva crede nel Milan

01:47
Il Napoli di nuovo primo

Il Napoli di nuovo primo

01:37
Ottavi di Coppa Italia

Ottavi di Coppa Italia

03:13
Scudetto in equilibrio

Scudetto in equilibrio

02:04
Stasera Juventus-Udinese

Stasera Juventus-Udinese

00:33
Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

01:41
MCH RACING-TIGRE MCH

Racing-Tigre, che battaglia: espulsioni, scarpate in faccia e sangue

02:46
DICH DEIOLA (CAGLIARI) 1/12 DICH

Deiola: "A Napoli per lo sgambetto"

02:21
DICH LAUTARO 1/12 DICH

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

00:22

Barça-Atletico, la supersfida martedì in seconda serata su Italia 1

03:06
Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

I più visti di Milan

Stagione 2025-26 (Milan): 28 punti dopo 13 partite

Allegri a quota 28 punti dopo 13 giornate: quanti ne aveva negli anni degli scudetti?

Milan-Lazio, per i vertici arbitrali non era rigore e il VAR Di Paolo sarà fermato

DICH ALLEGRI POST MILAN-LAZIO 29/11 DICH

Allegri: "Collu? Ha arbitrato bene"

Allegri dopo il 90': le scuse al vice di Sarri e il discorso d'orgoglio alla squadra

Allegri espulso, la frase all'arbitro Collu e la rissa sfiorata col vice di Sarri

Contro la Lazio basta una zampata di Leao: Allegri batte anche Sarri e vola in vetta alla classifica

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:07
Cremonese, Terracciano sul gol mangiato da due passi: "Sbagliato tasto come alla play"
13:44
Bologna, c'è lesione per Vitik: stop di almeno 3 settimane
13:05
Ex nazionale inglese arrestato per stupro
12:48
Fiorentina, Dzeko non sarà squalificato dopo il confronto con i tifosi
11:12
Barça, mistero Araujo: non è sereno, niente Atletico e fuori a tempo indeterminato