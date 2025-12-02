Milan verso il "bis" di Coppa con la Lazio: Pulisic in gruppo, Gimenez ancora out

Dopo la vittoria di sabato firmata da Leao in campionato, il Milan si prepara ad affrontare nuovamente la Lazio in Coppa Italia. E da Milanello arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri sul fronte Christian Pulisic. L'americano si è aggregato al gruppo, sostenendo una parte dell'allenamento con la squadra e proseguendo poi la sessione con del lavoro personalizzato. Lo staff medico rossonero considera l'attaccante ormai recuperato, ma la condizione del giocatore non è ancora al 100% e resta da capire se verrà convocato per andare almeno in panchina contro gli uomini di Sarri. Discorso diverso invece per Santi Gimenez. Ancora alle prese col problema alla caviglia, il messicano non sarà a disposizione di mister Allegri per il bis di Coppa Italia contro la Lazio.