Lazio-Milan, Allegri pensa al turnover: Pulisic c'è, occasione per Jashari?

E allora turno di riposo per Luka Modric, promosso a pieni voti e sempre titolare a eccezione delle precedenti gare di Coppa, e spazio ai 'volti nuovi' della rosa, con De Winter che prenderà il posto di uno dei tre titolari della difesa ed Estupinan che farà rifiatare Bartesaghi, arrivato a quattro gare di fila da 90 minuti compresa l'Under 21. Altra chance anche per Christopher Nkunku, che farà coppia con Leao come in campionato e dopo un inizio poco brillante (l'unico lampo è arrivato contro il Lecce lo scorso 23 settembre) è chiamato a una prestazione da assoluto protagonista. L'ex Chelsea, pagato 40 milioni, dovrebbe avere a disposizione tutta la gara perché anche il portoghese ha bisogno di tirare il fiato e Pulisic è finalmente recuperato, è stato convocato e dovrebbe entrare nel finale per rimettere minuti nelle gambe in vista del prossimo impegno in campionato.