Lazio-Milan, Allegri pensa al turnover: Pulisic c'è, occasione per Jashari?

All’Olimpico Modric va verso un turno di riposo e il tecnico pensa di fare un ‘test’ al mercato estivo: spazio per Nkunku, De Winter, Ricci, Estupinan e finalmente anche per l’ex Brugesdi Marco Mugnaioli
Lazio-Milan atto secondo, a pochi giorni di distanza e a campi invertiti. Dopo le roventi polemiche per il contatto Pavlovic-Marusic che hanno incendiato il finale della sfida di San Siro, i rossoneri vanno all'Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia e Massimiliano Allegri, che torna in panchina dopo aver scontato la squalifica con Bari e Lecce, pensa a un turnover ragionato anche in vista del monday night in programma la settimana prossima sul campo del Torino. Ancora ai box Gimenez e Athekame il tecnico, che in carriera la Coppa Italia l'ha vinta cinque volte, vuole sfruttare il match dell'Olimpico per fare una sorta di 'test' al mercato estivo del Diavolo.
E allora turno di riposo per Luka Modric, promosso a pieni voti e sempre titolare a eccezione delle precedenti gare di Coppa, e spazio ai 'volti nuovi' della rosa, con De Winter che prenderà il posto di uno dei tre titolari della difesa ed Estupinan che farà rifiatare Bartesaghi, arrivato a quattro gare di fila da 90 minuti compresa l'Under 21. Altra chance anche per Christopher Nkunku, che farà coppia con Leao come in campionato e dopo un inizio poco brillante (l'unico lampo è arrivato contro il Lecce lo scorso 23 settembre) è chiamato a una prestazione da assoluto protagonista. L'ex Chelsea, pagato 40 milioni, dovrebbe avere a disposizione tutta la gara perché anche il portoghese ha bisogno di tirare il fiato e Pulisic è finalmente recuperato, è stato convocato e dovrebbe entrare nel finale per rimettere minuti nelle gambe in vista del prossimo impegno in campionato.
Nessun riposo in vista, almeno dall'inizio, per Saelemaekers e Rabiot, mentre al posto di Fofana che è indisponibile dopo l'infortunio rimediato sabato sera potrebbe esserci Loftus-Cheek e Ricci dovrebbe prendere il posto di Modric. Ci sarà poi sicuramente spazio, ma più probabilmente a partita in corso, per l'altro acquisto da (quasi) 40 milioni dell'estate rossonera, quell'Ardon Jashari che è sbarcato a Milano dopo una lunga telenovela di mercato ma finora ha giocato soltanto due spezzoni (16 minuti con la Cremonese 24 minuti col Bari) a causa del brutto infortunio (frattura composta del perone destro) accusato in uno scontro in allenamento con Gimenez.
Ora è finalmente scoccata la sua ora e c'è curiosità per il ruolo in cui lo schiererà Allegri perché lo svizzero per caratteristiche può giocare da interno o da mezzala ma anche davanti alla difesa, come ha sottolineato nei giorni scorsi lo stesso tecnico, che con il suo rientro aggiunge un'arma in più a un centrocampo di grande qualità. Il compito dell'ex Bruges adesso è quello di entrare in pianta stabile nelle rotazioni, la sua stagione di fatto inizia allo stadio Olimpico.