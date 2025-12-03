Logo SportMediaset

Calcio
Milan
LA LIETA NOTIZIA

Milan, Gabbia diventerà papà: la moglie Federica aspetta una bambina

L'annuncio del difensore rossonero sui social

03 Dic 2025 - 16:03
16 foto

Per Matteo Gabbia è davvero un momento d’oro, dentro e fuori dal campo. Il difensore rossonero, uno dei titolarissimi del Milan di Allegri, ha voluto condividere con i fan una gioia grandissima: l’arrivo della sua prima figlia. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram, con un post tenerissimo pubblicato insieme alla moglie Federica Ruggieri. La coppia ha rivelato che presto stringerà tra le braccia una bambina.  Matteo Gabbia e Federica Ruggieri sono inseparabili da anni e hanno coronato il loro legame il 25 giugno 2025, quando hanno pronunciato il fatidico “sì” in una suggestiva location in Toscana.

gabbia
papa

