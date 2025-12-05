Logo SportMediaset

Calcio

Napoli, al Maradona nuovi servizi per tifosi disabili

05 Dic 2025 - 08:20
© Getty Images

Il Napoli avvia allo stadio Maradona, in collaborazione con l'ufficio del Garante delle persone con disabilità del Comune di Napoli, un nuovo progetto di inclusione sensoriale con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei tifosi con disabilità durante le partite casalinghe. A partire da Napoli-Juventus del 7 dicembre, comunica il club azzurro, saranno attivati due nuovi servizi. Ci sarà l'audio-descrizione della partita per tifosi non vedenti e ipovedenti: grazie alla collaborazione con la sezione di Napoli dell'Unione Italiana Ciechi, e tramite la piattaforma Connect Me Too, i tifosi non vedenti e ipovedenti potranno seguire la partita con una telecronaca dedicata, accessibile dal proprio smartphone tramite cuffie o auricolari. Ci saranno anche cuffie antirumore per tifosi autistici o con ipersensibilità acustica. Sarà infatti disponibile una dotazione di cuffie antirumore certificate, per consentire a bambini e adulti con ipersensibilità ai rumori di vivere la partita in modo più sereno e confortevole.

L'iniziativa, informa il Napoli, rappresenta un passo concreto verso uno stadio sempre più accessibile, in cui ogni tifoso possa vivere la partita senza barriere, in linea con le linee guida Uefa e con le migliori pratiche già adottate negli stadi europei. Il progetto è sviluppato congiuntamente dal Napoli e dall'ufficio del Garante delle persone con disabilità del Comune di Napoli, con il contributo progettuale di Maurizio Zaccone nell'ambito delle attività del Garante. Ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione dei servizi saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del club. 

