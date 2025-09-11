Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO MILAN-BOLOGNA

Gimenez, ultima chiamata: serve una gara super per convincere Allegri

Il tecnico toscano pensa, per il futuro, a Leao nel ruolo di centravanti: senza il portoghese, il messicano ha l'obbligo di giocarsi al meglio le proprie chance

11 Set 2025 - 19:34
© Getty Images

© Getty Images

Il Bebote è tornato a Milanello dal doppio impegno con il Messico con un gran gol contro la Corea del Sud (segnato all'ultimo minuto) e un'occasione grande da sfruttare. L'assenza di Rafa Leao contro il Bologna, causa fastidio al polpaccio da smaltire, dovrebbe infatti consentire a Santi Gimenez di trovare spazio nell'undici titolare e di provare quindi a convincere Massimiliano Allegri a garantirgli spazio nell'attacco del Milan. Già, perché il punto è proprio questo: chi sarà il centravanti del Diavolo? Il tecnico rossonero sulla questione sembra avere le idee chiarissime: la punta centrale dovrebbe farla Leao, già utilizzato nel ruolo in tutto il pre-campionato, e alle sue spalle si alterneranno, a seconda delle partite, Pulisic e Nkunku. E il Bebote? Panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. Troppo poco per un attaccante arrivato dal Feyenoord con in dote una valanga di gol e il compito di caricarsi il Milan sulle spalle. Aspettativa poi, per diversi motivi, non ripagata. 

La verità è che il vero Gimenez, al Milan, non si è mai visto. Inghiottito da una stagione disastrosa, ha finito per il deprimersi con il resto della squadra e con il perdere sicurezze offrendo, di conseguenza, prestazioni così deludenti da consigliare a Igli Tare di metterlo sul mercato arrivando a tentare, in extremis, lo scambio poi fallito con il romanista Dovbyk. Rimasto in rossonero, il suo momento è adesso o mai più. Ha l'obbligo di ritrovarsi, che per un attaccante significa segnare con continuità, e di far finalmente vedere le sue qualità. Qualità che, appunto, ha mostrato nel gol segnato alla Corea del Sud proprio due giorni fa. Il Bologna, tra l'altro, sembra l'occasione perfetta, perché c'è da vendicare la sconfitta nella finale di Coppa Italia e ci sono da confermare le buone cose viste prima della sosta contro il Lecce. Certamente per il messicano quella di domenica sera sarà l'ultima chiamata o quasi. In fondo il Milan ha bisogno di un centravanti e Gimenez ha bisogno del Milan. E d'altronde c'è solo un modo per convincere Allegri: segnare e regalare tre punti al Diavolo. 

milan-bologna
santiago gimenez

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
DICH MAROTTA

Marotta: "Ho avuto la fortuna di trasformare una passione in un mestiere"

01:58
DICH OPENDA JUVENTUS DICH

Openda: "Sono un numero 9, mi piace essere un calciatore che si muove parecchio"

01:48
DICH ZHEGROVA JUVENTUS DICH

Zhegrova: "Presto potrò essere a disposizione"

00:50
MCH BOVE AL VIOLA PARK 11/9 MCH

Bove torna a trovare i suoi vecchi compagni alla Fiorentina: grande commozione

01:32
Il costo dei calciatori

Il costo dei calciatori a bilancio: Vlahovic il più caro

01:33
Fiorentina, parla Pradè

Fiorentina, parla Pradè

01:45
È già Vardy mania

È già Vardy mania: Cremona sogna

01:50
Il premio Gentleman

Marotta e il ricordo con Galliani: "Quel Monza-Varese su rigore..."

01:48
Verso Milan-Bologna

I dubbi di Allegri verso il Bologna: Leao non ci sarà

01:32
Sabato Fiorentina-Napoli

Conte prepara il Napoli verso la Fiorentina: le ultime

01:36
Juventus-Inter a Colombo

Juventus-Inter a Colombo: fischietto da applausi

03:32
La sfida tra fratelli

Thuram contro... Thuram: Juve-Inter e la sfida tra fratelli

01:52
Sabato Juventus-Inter

Si riparte con Juventus-Inter: un match che vale già tanto

00:20
MCH ARRIVO RABIOT A MILANO 11/9 MCH

Rabiot è arrivato a Milano: "Sono contento, forza Milan"

02:09
DICH GALLIANI

Galliani: "Sono al 50esimo campionato da dirigente"

01:30
DICH MAROTTA

Marotta: "Ho avuto la fortuna di trasformare una passione in un mestiere"

I più visti di Milan

Milan, niente Bologna per Leao: ha ancora fastidio al polpaccio, il dieci punta l'Udinese

Rabiot, primo giorno rossonero: "Sono contento, forza Milan!". Domenica l'esordio

Leao conferma il forfait contro il Bologna: "Lesione per cui è meglio non prendere rischi"

Rafa Leao

Il Milan riposa, Nkunku e Leao no: a Milanello per ritrovare la forma

Modric compie 40 anni e regala magie con la Croazia: standing ovation a Zagabria

Milan, Maignan non rinnova? Suzuki prenderebbe il suo posto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:35
Parma, sabato il Cagliari. Britschgi si presenta
20:06
Di Livio: "L'Inter ha più da perdere, la Juventus può puntare allo scudetto"
19:40
Marsiglia, De Zerbi: "Pavard? Deve portare esperienza e personalità"
19:01
Cremonese lancia Vardy, con il Verona prima convocazione
18:30
Cagliari, Belotti pronto per l'esordio da titolare