Gimenez, ultima chiamata: serve una gara super per convincere Allegri

La verità è che il vero Gimenez, al Milan, non si è mai visto. Inghiottito da una stagione disastrosa, ha finito per il deprimersi con il resto della squadra e con il perdere sicurezze offrendo, di conseguenza, prestazioni così deludenti da consigliare a Igli Tare di metterlo sul mercato arrivando a tentare, in extremis, lo scambio poi fallito con il romanista Dovbyk. Rimasto in rossonero, il suo momento è adesso o mai più. Ha l'obbligo di ritrovarsi, che per un attaccante significa segnare con continuità, e di far finalmente vedere le sue qualità. Qualità che, appunto, ha mostrato nel gol segnato alla Corea del Sud proprio due giorni fa. Il Bologna, tra l'altro, sembra l'occasione perfetta, perché c'è da vendicare la sconfitta nella finale di Coppa Italia e ci sono da confermare le buone cose viste prima della sosta contro il Lecce. Certamente per il messicano quella di domenica sera sarà l'ultima chiamata o quasi. In fondo il Milan ha bisogno di un centravanti e Gimenez ha bisogno del Milan. E d'altronde c'è solo un modo per convincere Allegri: segnare e regalare tre punti al Diavolo.