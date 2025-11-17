Allegri e la strana coppia dell'estate: Pulisic e Leao insieme nel derby

Leao ha dimostrato che può partire da una posizione più centrale e che, se non costretto a difendere palloni spalle alla porta, con i suoi movimenti sulla sinistra può creare scompiglio. Pulisic, invece, sulla trequarti è libero di agire come meglio crede per prendersi gli spazi su tutto il fronte d'attacco e rendersi pericoloso tanto in prima persona quanto con passaggi decisivi. Un piccolo assaggio c'è stato nell'azione che ha portato alla clamorosa palla gol sbagliata dall'americano contro il Parma nei minuti finali su assist proprio di Leao.