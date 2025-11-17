Logo SportMediaset

Calcio
Milan
MILAN

Allegri e la strana coppia dell'estate: Pulisic e Leao insieme nel derby

Il tecnico pronto a schierare la coppia d'attacco utilizzata solo durante la preparazione estiva. Gimenez può recuperare

di Max Cristina
17 Nov 2025 - 10:22

Tempo di fare le ultime preghiere, calcistiche si intende, per le ultime partite delle nazionali e in casa Milan scatterà ufficialmente la preparazione del derby d'alta classifica contro l'Inter. L'obiettivo per i rossoneri di Allegri reduci dal deludente 2-2 di Parma non è solo continuare la striscia di imbattibilità nella stracittadina, ma anche quello di controsorpassare i cugini in testa alla classifica.

Per farlo il Milan potrà presumibilmente contare sull'intera rosa e per la prima volta in stagione sarà proprio Allegri ad avere l'imbarazzo della scelta ma anche il peso delle decisioni. Dopo tre giorni di riposo concessi ai ragazzi rimasti a Milanello, tra cui Pulisic e Rabiot, da martedì il gruppo lavorerò con vista sulla Madonnina e anche Santiago Gimenez, come il centrocampista francese, dovrebbe rientrare pienamente in gruppo.

Se Allegri ritrova Rabiot in mezzo al campo, fortemente voluto in estate e senza il quale anche la difesa rossonera ha sofferto più del dovuto, la novità potrebbe essere proprio rappresentata dall'attaccante messicano che si è fermato per risolvere definitivamente un problema alla caviglia che lo tormentava da tempo. Difficile però che Allegri possa schierare Gimenez dal primo minuto con la possibilità - praticamente unica in gare ufficiali in questa stagione - di affidarsi alla strana coppia Pulisic-Leao.

Provata tutta estate nel corso delle varie amichevoli, i due non hanno ancora avuto modo di confrontarsi insieme nelle partite che contano. Il derby potrebbe essere un azzardo, ma anche la carta giusta per sorprendere il banco.

Allegri ritrova l'equilibratore Rabiot: con lui anche la difesa respira

Pulisic Leao hanno caratteristiche da centravanti come le avrebbe Gimenez, ma allo stesso tempo sia lo statunitense che il numero 10 possono dare una interpretazione al ruolo particolare senza dare punti di riferimento alla linea difensiva avversaria aprendo spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

Leao ha dimostrato che può partire da una posizione più centrale e che, se non costretto a difendere palloni spalle alla porta, con i suoi movimenti sulla sinistra può creare scompiglio. Pulisic, invece, sulla trequarti è libero di agire come meglio crede per prendersi gli spazi su tutto il fronte d'attacco e rendersi pericoloso tanto in prima persona quanto con passaggi decisivi. Un piccolo assaggio c'è stato nell'azione che ha portato alla clamorosa palla gol sbagliata dall'americano contro il Parma nei minuti finali su assist proprio di Leao.

Basterà questa mossa per mettere in difficoltà una corazzata come quella dell'Inter? Allegri studia le proprie mosse, ma intanto aspetta gli ultimi nazionali con le dita incrociate. Luka Modric tornerà a Milanello mercoledì, Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter e Athekame solo giovedì.

