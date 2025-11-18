Logo SportMediaset

Calcio

Atalanta, D'Amico: "Palladino ha portato grande entusiasmo. Dispiace però per Juric"

18 Nov 2025 - 21:55

Tony D’Amico, direttore sportivo dell'Atalanta è stato premiato questa sera in occasione del trofeo “Italo Galbiati”, occasione anche per parlare del momento della squadra bergamasca che nel weekend sotto la guida del nuovo tecnico, Raffaele Palladino, incontrerà il Napoli: "Il mister ha portato grande entusiasmo, ora ci aspetta subito una sfida molto difficile. Juric? Sono molto dispiaciuto per come è andata, evidentemente se siamo stati costretti a cambiare qualcosa in questi quattro mesi non è andato come ci aspettavamo".

