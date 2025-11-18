Paolo Maldini: "Per me in Italia e all'estero c'è solo il Milan, il derby sarà equilibrato"

Il Milan e la corsa scudetto

Ricevuto il premio, il discorso con l'ex bandiera rossonera poi è inevitabilmente scivolato sul Milan. Maldini ha mantenuto la sua consueta prudenza quando ha parlato della squadra: "Faccio un po' fatica a parlare del Milan, però sono contento della classifica che occupa". La corsa scudetto, secondo l'ex capitano rossonero resta comunque ancora piuttosto: "Napoli, Inter, Juve se la giocheranno. Se il Milan avrà questa classifica potrà essere un'altra candidata". E quando gli è stato chiesto se un giorno potrà tornare in un club diverso dai rossoneri, la risposta è stata netta: "In Italia, sinceramente, c'è solamente una squadra e così sarà. Anche all'estero".