Milan: Rabiot torna in gruppo dopo 44 giorni, ancora differenziato per Gimenez

Maignan, Gabbia e Ricci sono tornati ad allenarsi con 24 di anticipo rispetto alla tabella di marciadi Redazione
La settimana che porta all'attesissimo derby si apre con una buona notizia in casa Milan: Adrien Rabiot è tornato ad allenarsi in gruppo dopo 44 giorni, ha completamente smaltito il problema al polpaccio rimediato nella scorsa pausa per le Nazionali e sarà a disposizione di Allegri per domenica sera. Nei piani dell'allenatore l'idea è quello di schierarlo subito da titolare. Ancora allenamento differenziato, invece, per Santiago Gimenez, sempre alle prese con i problemi a una caviglia che si trascina da diverse settimane.
Allegri ha ritrovato con 24 ore di anticipo rispetto alla tabella di marcia Maignan, Gabbia e Ricci, rientrati prima dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Per avere il gruppo al completo, però, l'allenatore del Milan dovrà aspettare giovedì quando rientreranno alla base Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi, mentre per mercoledì sono attesi a Milanello Modric, Pavlovic, Nkunku, Leao e Odogu.