Milan: Rabiot torna in gruppo dopo 44 giorni, ancora differenziato per Gimenez

La settimana che porta all'attesissimo derby si apre con una buona notizia in casa Milan: Adrien Rabiot è tornato ad allenarsi in gruppo dopo 44 giorni, ha completamente smaltito il problema al polpaccio rimediato nella scorsa pausa per le Nazionali e sarà a disposizione di Allegri per domenica sera. Nei piani dell'allenatore l'idea è quello di schierarlo subito da titolare. Ancora allenamento differenziato, invece, per Santiago Gimenez, sempre alle prese con i problemi a una caviglia che si trascina da diverse settimane.