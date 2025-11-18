Buffon Jr non si ferma: altra tripletta con l'U19 della Repubblica Ceca

Louis Thomas Buffon continua a brillare alle qualificazioni degli Europei Under 19. L'attaccante del Pisa, 17 anni, ha realizzato la seconda tripletta in meno di una settimana confermando un momento di forma straordinario con la Repubblica Ceca. Il nuovo exploit del figlio di Gigi è arrivato nel 4-0 contro l'Irlanda del Nord, pochi giorni dopo il tris all'Azerbaigian. Sei gol in tre partite, un rendimento che lo proietta tra i protagonisti della selezione ceca e che rilancia il tema del suo possibile futuro in nazionale. Per Buyffon Jr, infatti, la scelta dell'Italia resta ancora possibile.