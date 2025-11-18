Il grande ex Calha sfida il maestro Modric: il duello a centrocampo che accende il derby

Nel suo ritorno in rossonero, Allegri ha saputo cucire alla perfezione la squadra attorno a Modric. Se a Madrid eravamo più abituati a vederlo giocare da mezz'ala "di palleggio", complice la presenza di un mediano come Casemiro, a Milano il croato ha decisamente abbassato e accentrato la propria posizione, senza però rinunciare alle avanzate in zona offensiva, dove spesso è risultato decisivo. La sua regia illuminata è una delle aggiunte fatte dal Milan quest'anno, che per ora sta funzionando alla grande. A sorprendere, soprattutto, sono la facilità e la mentalità con le quali si è calato in quello che fino all'anno scorso era un contesto molto complicato. Nonostante i dubbi, seppur leciti, sull'età ormai avanzata, Modric sta dimostrando grande attaccamento alla causa rossonera e il derby sarà un'altra occasione per dimostrare (ancora una volta, anche se non ce n'è bisogno) tutta la sua grandezza.