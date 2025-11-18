Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

Ivan Perisic si è concesso ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria in rimonta contro il Montenegro, innescata proprio da un suo gol. "Sì, la Croazia c'è sempre. Abbiamo cambiato un paio di giocatori, abbiamo cominciato male però come al solito abbiamo dimostrato carattere, abbiamo lottato fino all'ultimo minuto e abbiamo vinto - ha spiegato -. Questo è l'importante".