Calcio
VERSO INTER-MILAN

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

Le dichiarazioni del laterale croato dopo la vittoria col Montenegro: "Da anni la Croazia è una squadra"

18 Nov 2025 - 10:36
01:01 

Ivan Perisic si è concesso ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria in rimonta contro il Montenegro, innescata proprio da un suo gol. "Sì, la Croazia c'è sempre. Abbiamo cambiato un paio di giocatori, abbiamo cominciato male però come al solito abbiamo dimostrato carattere, abbiamo lottato fino all'ultimo minuto e abbiamo vinto - ha spiegato -. Questo è l'importante". 

Croazia ai Mondiali e Italia ai playoff. "Noi negli ultimi anni abbiamo sempre dimostrato di essere una squadra ed è questo che conta. Solo così puoi ottenere buoni risultati".

Domenica c'è il derby Inter-Milan. "Tifo sempre Inter. Ora c'è il mio capitano (Modric, ndr) che gioca nel Milan. Vedremo, io sono per l'Inter, lui è per il Milan. Vedremo domenica cosa succederà".

ivan perisic
inter-milan

