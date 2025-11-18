Piatek non dimentica il Milan: "Gli auguro di vincere lo Scudetto"

Nel corso di un'intervista a Sky Sport, Krzysztof Piatek ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, specialmente quella al Milan dal 2019 al 2020. Queste le parole dell'attaccante polacco: "I primi mesi sono stati molto positivi. Avevamo un allenatore con un'idea di calcio e mi sono trovato bene con il suo sistema di gioco. L'anno dopo è cambiato l'allenatore e anche la dirigenza, io ero molto giovane, mi avevano comprato per tanti soldi e avevo tanta pressione nella testa e nei piedi. Non era facile. Quando ripenso a quella esperienza penso che avrei potuto fare meglio. Mi manca tanto l'atmosfera di San Siro. Auguro al Milan di vincere lo Scudetto, è un grande club e merita di vincere".