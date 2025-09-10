Logo SportMediaset
Milan, Leao: "Ho lesione per cui è meglio non prendere rischi". Gabbia: "A Milanello si respira positività"

Il portoghese nel contesto del premio Gentleman Fair Play ha parlato dei tempi di recupero del problema fisico che non gli ha ancora permesso di esordire in campionato

10 Set 2025 - 21:58

"Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi". Queste le parole di Rafael Leao al premio Gentleman Fair Play sul problema fisico che lo sta tenendo ai box da poco meno di un mese. Dichiarazioni con cui il portoghese di fatto si è chiamato fuori per la prossima partita del Milan, in programma domenica sera a San Siro contro il Bologna.

Poi Rafa ha avuto modo anche di parlare di quale sarà il suo ruolo nell'attacco disegnato da Max Allegri: "Io centravanti? Posizione che conosco bene - ha aggiunto parlando dal palco -, l'allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno". 

Milan, niente Bologna per Leao: ha ancora fastidio al polpaccio, il dieci punta l'Udinese

Nel contesto del premio Gentleman Fair Play ha parlato anche un altro giocatore dei rossoneri: Matteo Gabbia. Il centrale difensivo ha parlato così della stagione che attende il Diavolo: "C’è tanta voglia di fare una bella stagione. Siamo consapevoli che la prima partita di campionato non è andata come ci aspettavamo. Abbiamo avuto una bella reazione e siamo stati bravi a non farci circondare da troppa negatività. Felici di aver vinto la partita che ci ha portato alla pausa nazionali“, ha esordito.

Poi il classe ’99 ha anche commentato il mercato dei rossoneri, molto movimentato sia in entrata che in uscita: “Onestamente la società ha fatto le sue scelte. Sono stati bravissimi a portare giocatori che ci hanno dato un plus in quella che è la voglia e la dedizione che ci si mette durante gli allenamenti. Si respira un’aria positiva a Milanello. Ringrazio anche i compagni che sono andati via perché hanno lasciato tutto quello che avevano. Anche se l’anno scorso è stata una stagione negativa, non è solo responsabilità dei ragazzi che ci hanno salutato ma è da dividere con tutto il gruppo squadra". 

